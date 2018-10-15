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Дважды два равно пяти

15.10.2018 22:13|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

В конечном счёте иерархическое общество 
зиждется только на нищете и невежестве…
Д.О.

Минувшая неделя оказалась богата на события довольно-таки странного свойства. Региональный истеблишмент, трепетно застывший в ожидании кадровых перестановок в высших эшелонах власти, получил свою пищу для размышлений. Начались назначения на должности, и если все это называть громким эпитетом «административная реформа», то тут есть над чем задуматься.

Без сомнения, назначение 28-летнего «кадрового спасателя» Сергея Дмитриева на должность и.о. руководителя аппарата администрации области повергло и без того изумленную общественность в непрогнозируемый ступор. Пытаясь отыскать какую-то логику в этом кадровом решении, эксперты дотошно изучили биографию господина Дмитриева, изрядно покопались в его, прямо скажем, не очень интересном прошлом. Ничего особо компрометирующего, крамольнее позирования на фоне крупнокалиберного оружия, там, похоже, нет. За неимением иной фактуры некоторые пробуют прикопаться к этим фотографиям, сделанным на территории так называемой «Луганской народной республики». Но политической «клубнички» тут, конечно же, нет. Хотя бы и потому, что даже тенденциозные в таких вопросах украинские СМИ никаких претензий в отношении Сергея Дмитриева не выдвигают. А все остальное - не более, чем путь провинциального джедая на авансцену истории.

Сергей Дмитриев где-то в ЛНР

Кстати, почти идентичный путь проходил известный герой псковской политической фрикологии, широко известный в узких кругах блогер, политолог и масон Дмитрий Ершов. Напомню, Дмитрий несколько лет назад также с «гуманитарной миссией» посетил Сирию, живым свидетельством чему является опять-таки фото на фоне крупного калибра. После чего дал интервью одиозному каналу Анна Ньюс. Вот и новоиспеченный руководитель аппарата администрации Псковской области непостижимым образом также оказался героем информационного выпуска на канале Анна Ньюс, где прокомментировал свой визит на восток Украины в том духе, что это была гуманитарная миссия.

Дмитрий Ершов где-то в Сирии

Лично я не вижу в этом какой-то проблемы. Ситуация на востоке Украины давно ни для кого не является секретом. А считать происходящее там «войной за независимость» или «сепаратизмом и терроризмом» - личное дело каждого. Добавлю, пожалуй, что немцы в 1941 году тоже двигались в направлении Украины с «гуманитарной миссией», но то было давно…

Для нас, жителей Пскова, важно, сможет ли Сергей Дмитриев наладить работу администрации Псковской области как структурно-функционального механизма. Полагаю, тут его ждет немало подводных камней и рифов. Чиновничья структура областной администрации - это не то место, где можно добиться успеха напором, давлением и агрессией. Дело тут, как многие ошибочно считают, не в людях. Проблема в законах.

Имея немаленький опыт работы с действующим законодательством, готов утверждать, что любой уровень российской правовой системы - это лабиринт Минотавра, из которого выход найти в принципе не всегда возможно. Если обобщить и упростить, то любой чиновник отлично понимает, что по любому вопросу можно найти правовое основание дать отказ. Загнать человека в лабиринт правовых коллизий и нестыковок. Потому что так проще и гарантированно безопаснее. Положительное решение почти всегда влечет расходы и предполагает конкретных ответственных лиц. Отказ же всегда носит обезличенный характер, подкреплен «разведенными руками» и ссылкой на закон.

Подобное восприятие действительности - плоть от плоти современного чиновника. Переломить его, полагаю, задача нереальная, по крайней мере, в современной России. Здесь не нужно придумывать ментальных обоснований. Все куда проще: чиновник - тоже человек. Дома его после работы ждут семья, дети и обычные житейские проблемы. Он просто хочет прожить этот день на работе спокойно, без ненужного дополнительного стресса. Не опасаясь, что принятое им решение представляет угрозу для его существования. Поэтому «по умолчанию» чиновник настроен искать мотивировки, почему та или иная инициатива не может быть реализована. Как поведет себя новый руководитель аппарата администрации, когда в первые же дни столкнется с подобным, пока не ясно. В любом случае будет интересно посмотреть…

Впрочем, эти интриги «желтого дома» мало кому интересны. Большинство граждан просто стремятся выжить в эпоху противостояния «телевизора» и «холодильника». Что, надо сказать, всегда было непросто.

Но в последнее время диссонанс между «телевизором» и «холодильником» становится уж слишком разительным. Мы, конечно же, не слепые. И в прежние времена замечали - правительство совершенно не представляет, что происходит за пределами третьего транспортного кольца. Однако в стране, где все зависит от одного человека, на правительство можно позволить не обращать внимания.

Тут как раз «масла в огонь» решил подлить наш президент. Надо сказать, это было неожиданно. На пленарном заседании российско-индийского делового форума глава государства сообщил, что в 2018 году рост реальных зарплат россиян составил 8,7%, и это рекордный показатель с 2012 года.

И добавил, что начала улучшаться ситуация на рынке труда, достигнута позитивная динамика в макроэкономических показателях, обеспечены устойчивость государственных финансов, рост золотовалютных резервов, а также текущий профицит федерального бюджета. Вот так…

Услышав подобные новости, трудно было не достать калькулятор. Занялся я на досуге аналитикой своей реальной зарплаты. Надо сказать, если вы оплату товаров и услуг, как правило, совершаете банковской карточкой, современные банковские онлайн-калькуляторы позволяют подобную аналитику сделать в один момент. Так вот, получается, что лично моя реальная заработная плата в текущем году снизилась на 11%. Потому что буквально все выросло в цене на 9-12% - топливо, продукты питания, кофе и т.д. Аналогичным образом легко установить, что падение курса рубля к доллару и евро за истекший период 2018 года составляет примерно 12%.

Каким образом мог образоваться рост реальной зарплаты в среднем по стране более чем на 8%? У меня только один ответ. Владимир Путин говорил про страну, к которой Псков и Псковская область отношения не имеют. И не в первый уж раз…

Сопоставляя официальные цифры государственной статистики с тем, что я вижу своими глазами, мне давно кажется, что Псков перестал быть частью России. Слишком большое расхождение получается. То, что самые низкие цены у нас не в магазине или на рынке, а в Росстате - это мы знаем не первый год. На днях же центр российской статистики радостно проинформировал общественность, что средняя зарплата научных сотрудников в Псковской области превысила 50 тысяч рублей. Я тут же кинулся обзванивать бывших коллег по научной работе и преподавательской деятельности. Все без исключения делали круглые глаза. Сотрудник нашего университета на вопрос, можно ли зарабатывать более 50 000 рублей, впал в глубокую задумчивость и калькулирование. Вердикт его был прост - в стенах научного учреждения подобный уровень зарплат возможен только на высших административных должностях. В любом ином случае - только при наличии подработки на стороне. Ну, это и так было понятно, что если кандидат наук ночью вагоны разгружает, то зарабатывает несколько больше обычного…

В итоге я опросил пятерых научных сотрудников. Трое попросили ссылку на публикацию, после чего изъявили желание пойти в местное отделение Росстата и серьезно поговорить с теми, кто отвечает за подготовку столь безответственной информации. Все же ложь, даже если это официальная статистика, должна хотя бы отдаленно соответствовать объективной реальности…

Потому, что любое вранье имеет свои пределы. Сегодня в извечном противостоянии «телевизора» и «холодильника» пока еще побеждает телевизор. Людей изрядно накормили в последние годы Крымом и прочим патриотизмом. Гордость за то, что «можем нагнуть» и «можем повторить» позволяла широким народным массам терпеливо переносить известные ограничения в повседневной бытовой жизни.

Народ как-то без особых усилий над собой приучился ненавидеть Америку и жрать пластмассовый сыр. Но обвинять пресловутый «запад» в том, что в наших магазинах вместо нормальных продуктов продают откровенно отбросы, официальной пропаганде становится все труднее. Все обратили внимание, что с полок гипермаркета «Империал» почти полностью исчезли дорогостоящие линейки товаров. В ближайшее время эта тенденция, очевидно, сохранится.

Согласно результатам исследования, агентства РИА Новости, Псков занимает 90-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2018 году.

Область находится на границе с Европой, ежегодно собирая одних только таможенных платежей более 30 миллиардов рублей. И при этом является символом российской нищеты в 21 веке. Кому-то, по идее, за это должно быть стыдно. Но в Москве проблемы маленького богом забытого Пскова никому не интересны. К тому же некоторые все еще на что-то рассчитывают и готовы терпеть дальше.

На минувшей неделе героиней новостных сюжетов федеральных масс-медиа стала санитарка из Великих Лук. Женщина сообщила, что для удовлетворения потребностей ей хватает 3 000 рублей в месяц. А если родине надо, добавила она, то и на полторы тысячи сможет прожить…

Такие дела. Жить можно, оказывается, даже на 3 000 рублей. Вероятно, можно. Особенно если вытравить из себя остатки человеческого достоинства и превратиться в тупое забитое жизнью животное. Многие уже встали на этот путь. Но правильно ли это в 21 веке? И не вполне ясно, для чего это «родине надо»?

Вот на этом фоне в Пскове начал работу региональный офис проекта «Великие имена России», куда каждый желающий может направить свои предложения по дополнительному названию псковского аэропорта «Кресты» именем выдающегося деятеля.

Сама идея, надо сказать, заслуживает всяческого одобрения. Согласитесь, не очень это хорошо, когда аэропорт называется «Кресты». Теперь важно, чтобы ответственные чиновники сделали правильный выбор из того сонма инициатив, которые преподнесут креативные псковичи. Только за последние пару дней я слышал предложения назвать псковский аэропорт в честь шведского короля Густава-Адольфа, физика Кикоина, составителя математических таблиц Брадиса, выдающихся выпускников школы № 1 братьев Зильберов и так далее. Тут, слава богу, есть, где развернуться. Жаль только, что высокие начальники, как обычно, отфильтруют большинство разумных инициатив и на выходе опять получится какая-нибудь религиозно-патриотическая ерунда.

Но это и не важно. На некоторое время люди снова перестанут рассуждать категориями «холодильника» и с серьезным видом будут спорить о преимуществах «княгини Ольги» над «Вениамином Кавериным». Так и протянем какое-то время. А там, глядишь, подоспеет новая творческая инициатива…

С мыслями о том, что маразм рано или поздно уступит место здравому смыслу, я с вами попрощаюсь. Надеюсь, до следующей недели.

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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