Общество

Великолукская санитарка питается на три тысячи рублей в месяц

Великолукская санитарка фактически оправдала уволенного саратовского министра за фразу «можно прожить на 3,5 тысячи». 62-летняя Алла Кудрявцева заверила издание 47news, что ей хватает даже на 500 рублей меньше. В беседе с журналистом жительница Великих Лук отметила, что если родине надо, то она и на полторы тысячи рублей сможет прожить.

«Никогда богато не жила, вот и научилась экономить. Три года назад, когда в деревне Черпессы жила, могла и на полторы тысячи прожить. А Великие Луки - это город, тут в три тысячи приходится укладываться», - пояснила она.

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«Хлеб у нас 30 рублей буханка. Беру только черный, белый не ем. Хватает дня на два. Песок, чай, кофе дешевый, растительное масло. В магазине «Великолукского мясокомбината» бывают суповые набор с хребтиной, рагу - 53-54 рубля за килограмм. Из крупы - рис и пшенка. Пачки может и на полтора месяца хватить. Молоко я не очень люблю, хотя у меня в Черпессе корова была. Покупаю его так, побелить. В какао добавить или кашу. В магазинах коробка-бутылка - 50 рублей. Но я теперь медработник, повезло, мне молоко за вредность положено», - рассказала про свой рацион Алла Кудрявцева.

При этом она назвала рыбу – «немыслимой покупкой», только если кто-то угостит речной. Не бывает у великолучанки, по ее словам, и колбасы в холодильнике. Зато есть приусадебный участок пять на десять метров у дома. С него она получает перец и картофель.

Питание, как и положено, трехразовое. «Но это не значит, что за завтраком бутерброд должен быть. У меня нету их. Можно и утром картошку сделать или суп съесть», - добавляет Алла Кудрявцева.

«Если проем лишнее, значит, буду жить в холоде и без электричества. Вот и весь расчет. В год надо две машины дров - итого 18 тысяч, еще три газовых баллона - по 620 рублей за штуку. Дорога на работу - восемь дежурств в месяц, считай, туда-обратно - 16 поездок. Все, что сэкономлю в месяц, трачу на ремонт дома - доски, краски, обои. Сбережений нет», - поделилась она деталями ведениями хозяйства.

При этом Алла Кудрявцева заверила, что на новогоднем столе у нее есть и шампанское, и даже бывают деликатесы – красная рыба, бутерброды с красной икрой, печень трески. «Арбузы люблю, но они не растут во Пскове. А так, какие еще праздники? Приходят внуки. Вот тебе барбариску, вот дюшеску, вот горошек, вот чай», - отметила она.

Великолукская санитарка признается, что живет «стиснув зубы». «Я-то живу, значит, можно, только тяжело и обидно. Так что пусть экспериментируют, я как раз за то, чтобы власти как я жить попробовали, помрут они через месяц».

Алла Кудрявцева работает в Великих Луках санитаркой в инфекционной больнице. В прошлом была библиотекарем в деревне Черпесса Шелковской волости. От этой местности даже дважды избиралась районным депутатом. Месячный бюджет - 17 100 рублей, из которых 7 600 - минимальная пенсия при 42-летнем стаже, а 9 500 - зарплата сестры милосердия.

Фото: 47news.ru