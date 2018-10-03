Общество

Псков занял 90-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Псков занял 90-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат.

В рейтинге представлены 100 городов России (столицы субъектов РФ и крупнейшие города по численности населения), в которых на начало текущего года проживало почти 65 миллионов человек.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных городах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими номинальными зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза. При этом медианное среди исследуемых городов значение соотношения составляет 1,99, то есть средний работник в среднем городе зарабатывает ежемесячно сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

Наибольшая зарплата с учетом цен в Южно-Сахалинске, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Москве.

В первой половине 2018 года самая высокая зарплата с поправкой на цены в городе зафиксирована в Южно-Сахалинске. Средняя чистая зарплата в столице Сахалинской области в первом полугодии текущего года составляла 81,7 тысяч рублей, и на эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Очень близкий результат у города Салехард, где соотношение составляет 3,55, при этом средняя зарплата здесь заметно выше – 90,5 тысяч рублей в месяц, но прибавку к зарплате «съедают» более высокие цены. По среднему уровню цен Салехард является четвертым среди рассмотренных ста городов (цены еще выше в Петропавловске-Камчатском, Магадане и Нарьян-Маре).

На третьей и четвертой строчках оказались еще два северных города, расположенных в одном регионе (ХМАО-Югра). Третьим по покупательной способности является Сургут (соотношение зарплаты и фиксированного набора 3,20), а четвертую строчку занимает Ханты-Мансийск (3,09). В Сургуте номинальные зарплаты в среднем примерно на 9% выше, чем в Ханты-Мансийске, однако и цены там тоже повыше, поэтому разница в реальном уровне заплат не велика. В целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Добыча нефти и газа создает возможность компаниям зарабатывать больше и соответственно платить своим работникам, при этом суровый климат и удаленность от «цивилизации» этих городов ограничивает число желающих туда переезжать и заставляет работодателей более щедро оплачивать труд.

На пятой позиции в рейтинге расположилась Москва. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг в столице равняется 2,97, что заметно уступает лидерам, но намного большее, чем в среднем по стране.

Соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг в Пскове составило 1,57.

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,32) в городе Шахты (Ростовская область). Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватит лишь немногим более чем на стандартный набор товаров и услуг. Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик: Нальчик, Махачкала и Черкесск.