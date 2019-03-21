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На те же грабли

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Люди предсказуемы.

ни раз за разом совершают одни и те же ошибки.

Ю.Несбё «Жажда»

Политическая жизнь в Псковской области редко когда бывает богата действительно интересными сюжетами. Тем более неожиданно выглядит попытка медийной атаки на лидера псковских профсоюзов Ульяну Михайлову. Атака, начавшаяся на прошлой неделе, прямо сказать, пока не очень убедительная и напоминает спецоперацию, скроенную впопыхах и на одной коленке. Выглядит так, будто авторы идеи где-то прочитали про «лихие 90-е», уяснили смысл термина «наезд» и незамедлительно решили действовать.

Коротко напомню сюжетную фабулу. Пара псковских СМИ с разницей в несколько минут опубликовали материал, тонко намекающий, что Ульяна Михайлова, как минимум, не бедствует - при том за государственный счет. Одновременно с ними (надо же, какое совпадение) аналогичные тексты выдали еще два каких-то медиа-ресурса, названия которых никому ничего не скажут. Есть сегодня на просторах интернета такие псевдо-СМИ, единственной целью существования которых является предоставление площадки для информационного вброса. Смысл в том, что любое мало-мальски уважающее себя масс-медиа не рискнет публиковать подобный контент от себя. А вот в формате перепечатки с «федерального медиа» - это пожалуйста. В оттенки дурно пахнущих субстанций углубляться не стану углубляться - эту тему, на мой взгляд, в минувшую пятницу исчерпывающе раскрыл Александр Донецкий в своих «Акцентах».

Если кто-то думал, что Ульяна Михайлова все это молча проглотит, то он глубоко ошибался. О чем вообще думают в политическом блоке администрации области, я не знаю, но вот масштаб личности и «тактико-технические» возможности оппонента очевидно недооценивают.

Ответный ход ждать себя не заставил. Лидер облсовпрофа созвала пресс-конференцию, которая назначена на 22 марта. Сама новость, как и краткая информация о грядущем событии, выглядят совершенно безобидно. Но, поди догадайся, как будут разворачиваться события на местности.

В этом смысле совершенно прав лидер псковских справедливороссов Олег Брячак, сравнивший Ульяну Михайлову с женщиной-викингом, для которой борьба и война является родной стихией.

Пару дней назад я в разговоре с чиновником из «желтого дома» услышал фразу: «Дни Ульяны сочтены». В этот момент мне вспомнилась история, имевшая место ровно 3 года назад, зимой-весной 2016 года. Некоторые детали и имена я опущу, чтобы никого не обидеть - большинство фигурантов и сегодня являются активными участниками политического процесса. А вот сюжетную линию расскажу.

В начале февраля 2016 года меня назначили руководителем управления министерства юстиции по Псковской области. Собственно первым «ответственным поручением» на этом посту стало «дело Ульяны Михайловой». Те, кто жаждет бОльших подробностей, могут изучить псковские медиаресурсы того времени - попытки «убрать» лидера псковских профсоюзов освещались достаточно подробно.

Предметом спора являлись отдельные принципиальные вопросы устава псковского облсовпрофа, позволявшие ему быть вполне независимым в распоряжении профсоюзным имуществом. Такое положение дел не совсем устраивало Федерацию независимых профсоюзов. Компромисс, по различным причинам, не складывался, и федерация профсоюзов перешла к решительным действиям. Собственно для этих действий и потребовался региональный Минюст.

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Конфликт между руководством Федерации независимых профсоюзов и псковским облсовпрофом тлел не один месяц и к февралю 2016 года как раз достиг апогея. Из Москвы приезжали профсоюзные эмиссары, даже кандидатуру на замену Ульяне Михайловой (человека, куда как более сговорчивого и покладистого) окончательно подобрали. В «кулуарах» мало кто сомневался, что смена руководства - вопрос ближайшего времени.

«Ульяна Александровна - хороший человек, но решение по ней принято», - так сказал мне вечером 25 февраля 2016 года один из высших руководителей ФНПР в Москве. На следующий день эту информацию подтвердили в профильном департаменте Министерства юстиции. Другими словами, мне «тонко намекнули», какие действия следует предпринять…

Если кому-то интересно, предпринял или нет - да, предпринял. Полагаю, Ульяна Александровна, при желании, это подтвердит. Новую редакцию устава псковского облсовпрофа, которую псковский Минюст до этого не мог зарегистрировать больше года, мы утвердили в течение месяца.

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Вот только все это не позволило достичь главной поставленной цели. Сменить руководство псковского облсовпрофа не получилось. Хотя палили из всех доступных орудий, и танки, что называется, шли напролом. Почему? Это очень хороший вопрос. Поскольку у меня был неплохой ракурс, чтобы видеть развитие ситуации, думаю, что знаю ответ.

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Во-первых, вы когда-нибудь пробовали столкнуть то, что очень прочно стоит на своем месте? Это очень непросто. Многие, кто пытался «подвинуть» Ульяну Михайлову (уверяю вас, таких было немало) вышли из схватки с обломанными зубами.

Во-вторых, полагаю, лидер облсовпрофа практически неуязвима в правовом поле. Многие еще помнят, что Ульяна Михайлова сама была сильным юристом. Думаю, с тех пор она квалификации не утратила. Помимо этого она создала в своей организации очень хорошую правовую службу. Не буду ее лишний раз рекламировать - просто попробуйте с ними столкнуться в суде по трудовым спорам.

В-третьих, под руководством Ульяны Михайловой псковские профсоюзы стали реальной общественной силой и самодостаточной системой. Могут, в отличие от политических партий, ставить острые, а не риторические вопросы перед властью. И добиваться результата. Члены профсоюза видят «профит» от участия в деятельности организации. В этом смысле у руководства профсоюзов есть реальная поддержка в трудовых коллективах…

Есть, вероятно, и другие аргументы. Но главное тут то, что «убрать» Ульяну Михайлову пытались многие. Да только пока ни у кого и близко не получилось подойти к решению этой задачи…

Судя по всему, сейчас предпринимается очередная попытка. Лично я совсем не понимаю смысла этих действий. Кто бы ни стоял у руля профсоюзов, в сложившихся социально-экономических условиях они все равно будут реальной силой и оппонентом власти. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на всю историю профсоюзного движения. Разные правительства в разных странах неоднократно устраивали борьбу с профсоюзами. И, поверьте, ни разу ничего не добились.

Профсоюзы - это, своего рода, «Лернейская гидра». Образно выражаясь, «отсечь голову», наверно, возможно. Только вот смысла в этом нет совершенно никакого. К сожалению, «гераклы» во власти сегодня этого не понимают. А значит атаки на лидера псковских профсоюзов в ближайшие дни должны возобновиться.

Так что ждем развития событий и запасаемся попкорном. Надо полагать, будет интересно…

Константин Калиниченко