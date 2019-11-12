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Сразу на нескольких улицах Пскова завершаются дорожные работы

На нескольких улицах города Пскова завершаются дорожные работы, которые были проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Качество ремонта проинспектировал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, а также депутат Псковской городской думы, региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Денис Иванов и заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

На первом объекте - улице Юбилейной - ремонтные работы почти завершены. На одном из участков осталось установить ограждение. Напомним, что из-за крайне плачевного состояния сроки ремонта этой дороги были перенесены по решению губернатора Михаила Ведерникова с 2020-го на 2019-ый год. На проведение работ в рамках нацпроекта «БКАД» выделено 137 млн рублей. По итогам осмотра Борис Елкин поручил заменить некоторые дорожные знаки, которые в связи с изменением направления полос движения не соответствуют действительности. Куратор проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов в свою очередь обратил внимание, что на участке в обход существующего тротуара жителями микрорайона была проложена так называемая «народная тропа». Для удобства пешеходов ее заасфальтировали, превратив в пешеходную дорожку.

Завершен ремонт и на автодороге, которая ведет к кладбищу «Орлецы». Не достает только разметки. В настоящее время подрядчиком устранены замечания по озеленению территории, которые были даны в ходе прошлой инспекционной поездки. Помимо этого, на участке решена проблема с подтоплением дома № 49 на улице Сосновой. После обращения местных жителей подрядная организация за свой счет выполнила обустройство водоотведения. Финансирование дорожного ремонта проводилось в рамках национального проекта «БКАД» за счет экономии от проведения конкурсных процедур. На участок протяженностью 2,5 километра выделено около 25 млн рублей.

Улица Льва Толстого тоже приведена в нормативное состояние. Председатель Комитета положительно оценил качество дорожных работ. Единственное замечание Бориса Елкина касалось того, что некоторые дорожные знаки скрыты за кронами деревьев. Он обратил внимание подрядчика, что вопрос необходимо решить, не вырубая существующую липовую аллею.

Участники контрольного выезда также оценили ход работ по реконструкции перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. Сейчас на участке ведутся работы по переустройству коммуникаций и возведению основания проезжей части. Представитель подрядной организации рассказал, что работы идут в соответствии с графиком. Объект - переходящий. Работы планируется завершить до конца 2020 года. На реконструкцию этого участка в рамках нацпроекта будет направлено 113 млн рублей консолидированного бюджета.

Напомним, что ход строительных и ремонтных работ на дорогах города Пскова и региона стоит на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области запланирован ремонт 73 объектов дорожной сети. На эти цели выделено более 2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, при активной работе Главы региона с федеральным центром правительство РФ дополнительно выделило Псковской области 250 млн рублей на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Из них 100 млн рублей направлено Пскову, 150 млн рублей - Великим Лукам.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия»