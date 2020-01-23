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Участок ул. Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка закроют завтра с 12 до 17 часов

В рамках работ по реконструкции Поганкиных палат завтра, 29 января, с 12.00 до 17.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова в границах от Комсомольского переулка до Музейного переулка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Псковичей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, при движении обращать особое внимание на существующую схему организации дорожного движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.