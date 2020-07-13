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Время и деньги теряют псковичи из-за переизбытка светофоров в городе - Игорь Савицкий

Псков нуждается в серьезном пересмотре транспортной и дорожной системы. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

В частности, гость студии указал на тот факт, что областной центр «перенасыщен светофорами», из-за этого люди теряют массу времени, а значит, и денег. «Со светофорами в принципе что-то невероятное творится. Их установка стоит непомерно дорого, при этом я никаких конкурсов не вижу. А ведь установить светофор - не сильно великая наука. Процентов сорок предпринимателей могли бы заняться этим делом», - уверен Игорь Савицкий.

Он рассказал, что по его наблюдениям, когда на улице Инженерной по каким-либо причинам выключался светофор, пробки исчезали, а когда включали - снова образовывалась бесконечная пробка.

В ходе эфира он напомнил об опыте западных стран в этом вопросе. «Когда там занялись проблемой автомобильных пробок, то устранили очень много светофоров. В некоторых городах было убрано более 70% светофоров. Почему бы нам не поучиться на чужих ошибках, думаю, городской администрации нужно об этом задуматься», - пояснил Игорь Савицкий.