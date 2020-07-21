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Советский мост в Пскове перекроют с 24 июля

С 20.00 24 июля до 6.00 27 июля временно будет закрыт для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского, от улицы Труда до улицы Милицейской. Решение принято в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. Также водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.