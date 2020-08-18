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В Пскове заранее подготовят план ограничения движения на перекрестке Инженерной и Индустриальной

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил подрядной организации подготовить заблаговременно план ограничения движения на реконструируемом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас одна бригада ставит бордюрный камень у АЗС, через неделю работы будут завершены. Вторая бригада занимается устройством разделительной полосы по Индустриальной. Далее предстоит засыпка дороги и укладка асфальта.

На этой неделе «Экспресс-строй» укладывает асфальт на участке Гражданской, потом переходит на Индустриальную. Как рассказал заместитель директора компании по дорожной части Владимир Воробьев, на площадке у поликлиники работы выполнены, осталось доделать выезд.

После устройства покрытия на второй половине Индустриальной планируются работы по круговому движению.

Александр Братчиков отметил, что к 1 сентября в Пскове увеличится поток транспорта, «все будут покупать книжки, ручки, тетрадки». В связи с этим, подчеркнул он, необходимо согласовывать перекрытие движения, чтобы информация заранее появилась в СМИ.

Во время визита на объект главы администрации города энергетики и подрядчик решили вопрос по опорам освещения, которые мешают работам на проезжей части.