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К ремонту улицы Ипподромной в Пскове приступят 1 сентября

К ремонту улицы Ипподромной в Пскове приступят 1 сентября. Об этом рассказал представитель подрядной организации во время визита главы администрации города Александра Братчикова на объект 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ширина дороги - около 7 метров, тротуара не будет.

Ремонтом занимается ООО «ДРС60». Организация ведет работы по реконструкции площади Декабриста Пущина. К концу сентября все работы закончат. Со следующей недели планируется укладка асфальта на тротуарах.