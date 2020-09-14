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Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове

«ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию участка улицы Рокоссовского между Рижским проспектом и улицей Коммунальной в Пскове. Движение транспортных средств организовано по двум полосам в обоих направлениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Старое покрытие проезжей части срезают на глубину 10 см. По окончании фрезерования, при благоприятных погодных условиях, дорожники перейдут к укладке выравнивающего, а затем верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно идут работы по ремонту тротуаров и автобусных остановок. Посадочные площадки мостят тротуарной плиткой.

На отрезке улицы от Гаражного проезда до Рижского проспекта пешеходная зона уже приведена в порядок, а на проезжей части выполнен выравнивающий слой покрытия. На всем протяжении ремонтируемого участка (832 метра) установлен бортовой камень.

В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Ремонт должен закончиться до 15 октября.

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Дорогу ремонтируют на средства федерального бюджета. На эти цели направлено 30 млн рублей.

Напомним, что улица Рокоссовского названа в честь прославленного полководца, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы», который реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».