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АвтоМир / Дороги

Дорогу осилит идущий

01.11.2023 17:12|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области, как, впрочем, и в любой другой, дороги всегда были притчей во языцех: предметом шуток, разговоров, жалоб и просьб. Вряд ли можно найти что-то более объединяющее совершенно разных людей, чем совместное осуждение состояния дорожного полотна. Казалось бы, живи еще хоть четверть века и все будет так, но многочисленные ремонтные работы и реконструкции по всей области говорят об обратном. Что, конечно, не может не радовать.

 

Общая протяженность автомобильных дорог в Псковской области составляет 24 092 км. Это больше половины длины экватора. Основная часть из них местного значения — 15 252 км и регионального — 7 908 км. Все они как корни большого дерева разрослись на карте нашей области. Конечно, содержать такую обширную сеть непросто, все это понимают. В данный момент в нормативном состоянии находится примерно 40% дорог различного значения. Что, конечно, все равно больше, чем было раньше. Многие помнят, как в начале нулевых выглядели дороги даже центральных улиц Пскова, не говоря уже про райцентры и поселки. А может быть и до сих пор вспоминают с содроганием.

Дорожный вопрос всегда требовал комплексного подхода. Невозможно все исправить и привести в нормативное состояние за один год. Сначала нужно выявить проблемы, затем получить финансирование, найти ответственного подрядчика, заключить контракты. Это тяжелая работа, про которую многие забывают. И здесь нужно отдать должное губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который еще в начале своей первой «пятилетки» уделил проблеме дорог особое внимание. Каждый год проводилась ударная и планомерная работа по приведению объектов дорожной инфраструктуры региона в нормативное состояние. Но слова без цифр вряд ли могут кого-то впечатлить. Поэтому давайте вспомним, что было сделано хотя бы за последние пару лет.

Километр за километром

Только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году было приведено в порядок более 160 километров дорог. В Гдовском районе на участке дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево впервые применили технологию восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации, чтобы повысить прочность конструкции.

В Печорском районе обновили два участка трассы у границы Эстонской Республики на автодороге Печоры – Изборск. В процессе ремонта на участке заменили асфальтобетонное покрытие и восстановили укрепленные части обочин и виражей, также были отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды. Обустроены автобусные остановки.

Работы обусловлены как большим транзитом автотранспорта, так и близостью Псково-Печерского монастыря, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. И это, кстати, достаточно важный момент. В последние годы резко вырос турпоток в Псковскую область. И многие туристы отмечают качество наших дорог, особенно в сравнении с соседними регионами — Новгородской и Тверской областях. И это, в свою очередь, тоже способствует привлечению туристов.

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В 2022 году был завершен капремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе. Причем, сооружение ввели в эксплуатацию на год раньше срока. Что, согласитесь, не может не радовать.

А что в сделано в столице региона? В Пскове по нацпроекту была досрочно завершена реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, которая стала четырехполосной. Открылась после ремонта улица Леона Поземского.

Отрадно еще и то, что городские и областные чиновники понимают серьезность подобных работ и контролируют подрядчиков. Многие помнят, как несколько лет назад губернатор раскритиковал нерадивого подрядчика, который оставил опору столба электропередач аккурат посередине созданного тротуара.

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Количество в качество

Общий объем регионального дорожного фонда на 2023 год составлял более 12 миллиардов рублей, в том числе 5 миллиардов за счет федерального бюджета. Солидная сумма, которая делится как раз между дорогами местного и регионального значения. Также часть средств идет на повышения уровня безопасности и профилактики правонарушений: развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритный контроль.

В апреле текущего года перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов с докладом о работе комитета по транспорту и ремонте дорожной сети в 2023 году выступил врио председателя комитета Станислав Стармолотов. По его словам, стоимость работ в 2023 году превысит 4 миллиарда рублей. Контракты заключены.

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Возможно, скептики считали, что это пыль в глаза для создания видимости масштабных работ. Но результаты говорят об обратном. Именно в нынешнем году был завершен капремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе, работы начались еще в 2021 году. Были отремонтированы участки дорог в Островском районе и прилегающих населенных пунктах Городище, Шмойлы и Влазово. В Пыталовском районе на трассе «Остров – Вышгородок – граница с Латвией», также была завершена масштабная реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе.

В Пскове завершилась реконструкция Троицкого моста и ремонт Ольгинского моста, улицы Труда, появились тротуары и свежее дорожное полотно на улицах Новаторов, Евлентьева и Индустриальной. Новые тротуары появились на улице Ижорского Батальона, продолжается их обустройство на улице Шоссейной.

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Асфальтовое покрытие поменяли на улице Юбилейной, готовится к обновлению улица Николая Васильева в Любятово, меняется асфальт на Алмазной. И, конечно, состоялось долгожданное открытие улицы Яна Фабрициуса. Здесь же появились и «умные остановки». Пока что это новинка для нашего города и региона.

В Великих Луках завершена реконструкция оживленного перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Пусть и не без труда, но проект был закончен, что тоже не может не радовать.

Масштаб работ такой, что если раньше горожане жаловались на плохие дороги, то теперь жалуются на перекрытия улиц в связи с ремонтом. Но это, согласитесь, не одно и то же.

Учесть ошибки

Ремонт — это всегда хорошо. Главное — не сделать хуже, чем было. Важно держать в уме затопляемость улиц во время ливней и делать правильную разуклонку, чтобы ливневые канализации справлялись с объемом летящей с неба жидкости. Вызывает вопросы проектировка некоторых проектов. Так, например, на улице Яна Фабрициуса не развели потоки пешеходов и велотранспорта, в то время как проезжая часть получила максимально возможные значения ширины полос по ГОСТу. Кроме того, отсутствует пешеходный переход у остановки общественного транспорта рядом с колледжем ПсковГУ. Пешеходы продолжат перебегать улицу и это может привести к трагичным последствием. Обустройство пешеходного перехода решило бы это проблему, поскольку проходить лишние полкилометра мало кто станет.

К сожалению, на обновленных улицах остаются так называемые пешеходные ограждения, хотя, казалось бы, после появления живой изгороди на отремонтированной улице Индустриальной они должны были кануть в небытие. Эффективности от них мало, а вот средств на поддержание нужно много. Да и при столкновении с автомобилем они, как правило, отлетают целыми секциями.

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Кроме того, хорошие дороги провоцируют повышение средней скорости. А превышение — одна из основных причин ДТП. Поэтому вместе с дорогами нужно не меньше внимания уделять и безопасности участников дорожного движения.

Планы на будущее

Можно ожидать, что ремонт дорожного полотна в области продолжится и в следующем году как минимум в тех же объемах. Набранный темп позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. По итогам 2023 года доля протяженности региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, по словам врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова, должна быть доведена до 42,8%.

А с учетом разработанной пятилетней программы дорожных работ указанный показатель планируется довести к концу 2027 года до 48,9%. Почти половина! В любом случае, впереди еще много труда.

Александр Елисеев

Теги: #ведерников #дороги #инфраструктура
Источник: Псковская Лента Новостей
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