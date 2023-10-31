Дорогу осилит идущий

В Псковской области, как, впрочем, и в любой другой, дороги всегда были притчей во языцех: предметом шуток, разговоров, жалоб и просьб. Вряд ли можно найти что-то более объединяющее совершенно разных людей, чем совместное осуждение состояния дорожного полотна. Казалось бы, живи еще хоть четверть века и все будет так, но многочисленные ремонтные работы и реконструкции по всей области говорят об обратном. Что, конечно, не может не радовать.
Общая протяженность автомобильных дорог в Псковской области составляет 24 092 км. Это больше половины длины экватора. Основная часть из них местного значения — 15 252 км и регионального — 7 908 км. Все они как корни большого дерева разрослись на карте нашей области. Конечно, содержать такую обширную сеть непросто, все это понимают. В данный момент в нормативном состоянии находится примерно 40% дорог различного значения. Что, конечно, все равно больше, чем было раньше. Многие помнят, как в начале нулевых выглядели дороги даже центральных улиц Пскова, не говоря уже про райцентры и поселки. А может быть и до сих пор вспоминают с содроганием.
Дорожный вопрос всегда требовал комплексного подхода. Невозможно все исправить и привести в нормативное состояние за один год. Сначала нужно выявить проблемы, затем получить финансирование, найти ответственного подрядчика, заключить контракты. Это тяжелая работа, про которую многие забывают. И здесь нужно отдать должное губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который еще в начале своей первой «пятилетки» уделил проблеме дорог особое внимание. Каждый год проводилась ударная и планомерная работа по приведению объектов дорожной инфраструктуры региона в нормативное состояние. Но слова без цифр вряд ли могут кого-то впечатлить. Поэтому давайте вспомним, что было сделано хотя бы за последние пару лет.
Только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году было приведено в порядок более 160 километров дорог. В Гдовском районе на участке дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево впервые применили технологию восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации, чтобы повысить прочность конструкции.
В Печорском районе обновили два участка трассы у границы Эстонской Республики на автодороге Печоры – Изборск. В процессе ремонта на участке заменили асфальтобетонное покрытие и восстановили укрепленные части обочин и виражей, также были отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды. Обустроены автобусные остановки.
Работы обусловлены как большим транзитом автотранспорта, так и близостью Псково-Печерского монастыря, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. И это, кстати, достаточно важный момент. В последние годы резко вырос турпоток в Псковскую область. И многие туристы отмечают качество наших дорог, особенно в сравнении с соседними регионами — Новгородской и Тверской областях. И это, в свою очередь, тоже способствует привлечению туристов.
В 2022 году был завершен капремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе. Причем, сооружение ввели в эксплуатацию на год раньше срока. Что, согласитесь, не может не радовать.
А что в сделано в столице региона? В Пскове по нацпроекту была досрочно завершена реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, которая стала четырехполосной. Открылась после ремонта улица Леона Поземского.
Отрадно еще и то, что городские и областные чиновники понимают серьезность подобных работ и контролируют подрядчиков. Многие помнят, как несколько лет назад губернатор раскритиковал нерадивого подрядчика, который оставил опору столба электропередач аккурат посередине созданного тротуара.
Общий объем регионального дорожного фонда на 2023 год составлял более 12 миллиардов рублей, в том числе 5 миллиардов за счет федерального бюджета. Солидная сумма, которая делится как раз между дорогами местного и регионального значения. Также часть средств идет на повышения уровня безопасности и профилактики правонарушений: развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритный контроль.
В апреле текущего года перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов с докладом о работе комитета по транспорту и ремонте дорожной сети в 2023 году выступил врио председателя комитета Станислав Стармолотов. По его словам, стоимость работ в 2023 году превысит 4 миллиарда рублей. Контракты заключены.
Возможно, скептики считали, что это пыль в глаза для создания видимости масштабных работ. Но результаты говорят об обратном. Именно в нынешнем году был завершен капремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе, работы начались еще в 2021 году. Были отремонтированы участки дорог в Островском районе и прилегающих населенных пунктах Городище, Шмойлы и Влазово. В Пыталовском районе на трассе «Остров – Вышгородок – граница с Латвией», также была завершена масштабная реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе.
В Пскове завершилась реконструкция Троицкого моста и ремонт Ольгинского моста, улицы Труда, появились тротуары и свежее дорожное полотно на улицах Новаторов, Евлентьева и Индустриальной. Новые тротуары появились на улице Ижорского Батальона, продолжается их обустройство на улице Шоссейной.
Асфальтовое покрытие поменяли на улице Юбилейной, готовится к обновлению улица Николая Васильева в Любятово, меняется асфальт на Алмазной. И, конечно, состоялось долгожданное открытие улицы Яна Фабрициуса. Здесь же появились и «умные остановки». Пока что это новинка для нашего города и региона.
В Великих Луках завершена реконструкция оживленного перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Пусть и не без труда, но проект был закончен, что тоже не может не радовать.
Масштаб работ такой, что если раньше горожане жаловались на плохие дороги, то теперь жалуются на перекрытия улиц в связи с ремонтом. Но это, согласитесь, не одно и то же.
Ремонт — это всегда хорошо. Главное — не сделать хуже, чем было. Важно держать в уме затопляемость улиц во время ливней и делать правильную разуклонку, чтобы ливневые канализации справлялись с объемом летящей с неба жидкости. Вызывает вопросы проектировка некоторых проектов. Так, например, на улице Яна Фабрициуса не развели потоки пешеходов и велотранспорта, в то время как проезжая часть получила максимально возможные значения ширины полос по ГОСТу. Кроме того, отсутствует пешеходный переход у остановки общественного транспорта рядом с колледжем ПсковГУ. Пешеходы продолжат перебегать улицу и это может привести к трагичным последствием. Обустройство пешеходного перехода решило бы это проблему, поскольку проходить лишние полкилометра мало кто станет.
К сожалению, на обновленных улицах остаются так называемые пешеходные ограждения, хотя, казалось бы, после появления живой изгороди на отремонтированной улице Индустриальной они должны были кануть в небытие. Эффективности от них мало, а вот средств на поддержание нужно много. Да и при столкновении с автомобилем они, как правило, отлетают целыми секциями.
Кроме того, хорошие дороги провоцируют повышение средней скорости. А превышение — одна из основных причин ДТП. Поэтому вместе с дорогами нужно не меньше внимания уделять и безопасности участников дорожного движения.
Можно ожидать, что ремонт дорожного полотна в области продолжится и в следующем году как минимум в тех же объемах. Набранный темп позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. По итогам 2023 года доля протяженности региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, по словам врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова, должна быть доведена до 42,8%.
А с учетом разработанной пятилетней программы дорожных работ указанный показатель планируется довести к концу 2027 года до 48,9%. Почти половина! В любом случае, впереди еще много труда.
Александр Елисеев