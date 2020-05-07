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«Псковпассажиравтотранс» будет на неделю раньше получать субсидию для решения проблемы с зарплатами

Администрация Псковской области разобралась в ситуации с задержкой заработной платы сотрудникам ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона в Instagram, имела место неправильная организация процесса.

Теперь комитет по финансам Псковской области будет на неделю раньше выделять субсидию «Псковпассажиравтотрансу», и предприятие будет иметь возможность своевременно рассчитываться со своими работниками.

«Если в этом месяце ситуация не исправится, я буду благодарен, если вы проинформируете меня об этом. Тогда мы более детально разберемся в этой ситуации и накажем виновных», - заверил сотрудников предприятия глава региона.

По его словам, ситуация с заработными платами - это еще один звоночек, что всю работу предприятия нужно принципиально перестраивать.

Он напомнил, что по решению правительства России Псковской области выделено 1,25 млрд рублей для закупку автобусов для «Псковпассажиравтотранса».

«По нашим расчетам, это будет не менее 200 автобусов, которые будут востребованы в парке «Псковпассажиравтотранса». В ближайшее время будем проводить конкурсные процедуры, закупать эти автобусы. Часть подвижного состава будет передана в районные отделения «Псковпассажиравтотранса», ну а мы со своей стороны взяли на себя обязательство привести в порядок базу «Псковпассажиравтотранса», - сказал Михаил Ведерников.

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Губернатор также напомнил, что на днях он выезжал на предприятие. «Конечно, зрелище так себе, нужна кардинальная реконструкция. Это работа не одного года и не одна сотня миллионов на это потребуется, но тем не менее мы приняли решение часть работ, первый этап выполнить в этом году. «В течение недели будет готова проектная документация, и мы дадим субсидию предприятию, начнем приводить базу в порядок», – сказал он.

«Вообще, мы планируем полностью перестроить работу предприятия, сделать его современным, постепенно повышать зарплату сотрудникам, повышать качество обслуживания и увеличивать количество автобусов, срок эксплуатации которых не более 5 лет», - заключил Михаил Ведерников.