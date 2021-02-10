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Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс»

Владимир Касполатович Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, 15 февраля - его первый рабочий день.

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По данным ЕГРЮЛ, Владимир Ревазов - генеральный директор ООО «Композиты Урала» (Свердловская область). Основной вид деятельности организации - торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах.

Кроме того, он числился учредителем двух ликвидированных юрлиц - ООО «Стройфингрупп» (Самарская область), благотворительный фонд «Вознесение» (Тюменская область).

Напомним, 12 февраля Юрий Киргинцев покинул должность и.о. гендиректора «Псковпассажиравтотранс». После его увольнения обязанности гендиректора несколько дней исполнял Сергей Иванов, действующий заместитель директора предприятия.