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Кондуктор в Пскове отделалась замечанием за нарушение масочного режима

Кондуктору в Пскове объявили замечание за работу в городском автобусе с неправильно надетой маской. Жалобу на сайте губернатора Псковской области оставила местная жительница.

«Кондуктор ходила в маске, опущенной под подбородок. На замечания пассажиров ответила, что не может 12 часов ходить в маске», - написала женщина. По ее словам, речь идет о кондукторе, которая работала в автобусе, следовавшем по маршруту №1.

На обращение ответил и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Он отметил, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» издан приказ об обязательном ношении масок кондукторами и водителями, а контрольно-ревизионная служба предприятия ежедневно проводит рейды о соблюдении кондукторами данного приказа.

«В отношении кондуктора, обслуживающего маршрут №1, проведена служебная проверка, по итогам которого сотруднику объявлено замечание», - добавил и. о. председателя профильного комитета.

Напомним, за неделю с 25 по 31 октября за нарушение масочного режима в Псковской области оштрафовали 259 человек.