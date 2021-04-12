←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто на чем экономит при обслуживании?
вот кто всех дешевле
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Вся правда о кондиционере
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
да-да уже встаю
Остановку? Да пусть переносят
Автобус в новый район
Кольцо с дровяником
Как это? Кольца не будет?
Все ограничения движения
Обязательно бахнем Но потом
Янушка Сейчас
ещё Официально 12.04.2021 12:500 Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли 21.05.2021 10:450 «Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники 20.05.2021 16:525 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области 17.05.2021 17:450 ГИБДД проведет в псковских школах уроки по безопасности на дорогах 17.05.2021 15:440 Псковские автомобилисты стали чаще встречать на дорогах диких животных. ВИДЕО 16.05.2021 09:591 ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

«Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники

21.05.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

Пятиклассники школы Псковского района в рамках шестой ежегодной недели безопасности дорожного движения посетили тематическое занятие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие организовали представители ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по Псковскому району и воспитатели Центра дополнительного образования «Наставник».

В «Лаборатории безопасности» ребят ждали три станции. На первой школьники попробовали себя на скоростной трассе, проехать которую нужно было на самокате. Во время эстафеты ее участникам также предстояло собирать «дорожные» пазлы.

Вторая площадка - проверка знаний о дорожных знаках: дети сумели почти без подсказок разделить знаки на запрещающие, предупреждающие и разрешающие. А также повторили, как нужно ездить в автомобиле до 12 лет, какие детские удерживающие устройства для этого нужны.

Третья станция представляла собой макет оживленной городской улицы. Ребята под контролем воспитателя Центра «Наставник» расставили на участке дороги светофоры, запрещающие и разрешающие знаки, а также повторили жесты регулировщика.

Такие занятия, по мнению инспекторов дорожного движения, помогают детям на практике отработать знания ПДД, закрепить нормы реагирования на изменение дорожной обстановки и в игровой форме усвоить навыки дорожной безопасности.

Теги: #псковский район #школьники #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 939 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.05.2021, 10:450 «Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники 21.05.2021, 10:170 Водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля заснул за рулем 21.05.2021, 10:001 Автосервис для настоящих пилотов 21.05.2021, 09:231 Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пскове. ФОТО
20.05.2021, 23:120 ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших 20.05.2021, 22:570 Автомобиль перевернулся на трассе в Пустошкинском районе 20.05.2021, 19:061 Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней 20.05.2021, 18:550 Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста
20.05.2021, 16:525 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 13:381 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября 20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки
20.05.2021, 13:038 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев 20.05.2021, 11:510 Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД 20.05.2021, 10:050 Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО 19.05.2021, 23:220 Двое безработных порховичей обокрали автомобиль
19.05.2021, 22:051 Девочка 2017 года рождения пострадала в ДТП в Пскове 19.05.2021, 19:143 В Пскове такси после столкновения с «Маздой» вылетело с дороги. ФОТО 19.05.2021, 18:530 ДТП мешает движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове 19.05.2021, 17:180 Мужчина пострадал в ДТП в Дновском районе
19.05.2021, 11:236 Видеофакт: Новый дублер Рижского проспекта 19.05.2021, 11:120 Около 40 деревьев повалил ураган на трассе в Великолукском районе 19.05.2021, 10:430 Выбивший головой лобовое стекло водитель в Плюсском районе оказался пьяным 19.05.2021, 10:242 В Псковском районе пьяный водитель врезался в лежащее на дороге дерево
19.05.2021, 10:200 Нетрезвый водитель из Красногородского района отработает 100 часов 19.05.2021, 10:113 Стали известны подробности ДТП с двумя сбитыми пешеходами в Пскове 18.05.2021, 20:114 Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Псковском районе 18.05.2021, 18:361 Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП в Плюсском районе
18.05.2021, 17:301 Переустройство инженерных коммуникаций идет на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 18.05.2021, 16:192 Поливальные машины помогают улучшить экологию в Пскове 18.05.2021, 15:360 Видеонаблюдение на транспорте: для чего нужна система и где ее установить 18.05.2021, 13:432 Фотофакт: В Пскове огородили провал асфальта на перекрестке Герцена — Школьная
18.05.2021, 13:130 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 19 мая 18.05.2021, 13:020 Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта на выходных 18.05.2021, 11:320 Пассажиры пострадали в ДТП на дорогах в Порховском и Островском районах. ФОТО 18.05.2021, 11:100 В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана
18.05.2021, 10:100 Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.05.2021, 17:450 ГИБДД проведет в псковских школах уроки по безопасности на дорогах 17.05.2021, 17:201 Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. ФОТО 17.05.2021, 17:072 «Анжинерная» конструкция
17.05.2021, 16:433 Фотофакт: На одной из улиц Пскова под грузовиком провалился асфальт 17.05.2021, 15:440 Псковские автомобилисты стали чаще встречать на дорогах диких животных. ВИДЕО 17.05.2021, 15:261 В Псковской области продолжает дорожать дизельное топливо 17.05.2021, 13:587 Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю
17.05.2021, 13:010 Водитель грузовика сбил косулю под Псковом 17.05.2021, 12:040 Микроавтобус опрокинулся на трассе под Островом, есть пострадавшие 17.05.2021, 11:412 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии 17.05.2021, 10:500 Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
17.05.2021, 10:310 Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО 16.05.2021, 09:591 ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 15.05.2021, 20:320 Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году 15.05.2021, 15:300 Пожилую женщину сбил автомобиль в Острове
15.05.2021, 11:530 40 рабочих и механизаторов ремонтируют трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы 14.05.2021, 18:347 Жителям Псковской области предлагают застраховать автомобиль на почте 14.05.2021, 16:300 Велосипедистка погибла под колесами «УРАЛа» в Красногородском районе 14.05.2021, 11:190 Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе
14.05.2021, 10:590 Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения 14.05.2021, 02:390 87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе 13.05.2021, 14:410 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта 13.05.2021, 13:340 Водитель «‎Мицубиси» врезался в ‎«‎Форд» на Рижском проспекте в Пскове
13.05.2021, 12:430 «Рено» перевернулся на трассе под Островом, пострадала женщина 13.05.2021, 12:380 КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей? 13.05.2021, 10:042 «Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО 13.05.2021, 09:105 Псковским автомобилистам предложили пересесть на велосипеды
12.05.2021, 23:200 В Пскове на площади Ленина продолжается устройство полосы для разворота. ФОТО 12.05.2021, 21:241 В Пскове приступили к первым в этом году покосам травы 12.05.2021, 20:181 Псковское ГИБДД назвало основное правило, которое спасет жизнь пешеходу 12.05.2021, 17:101 Полицейские вытащили застрявший в грязи автомобиль великолучанок. ВИДЕО
12.05.2021, 16:260 В России на 30% увеличат расходы на дороги 12.05.2021, 13:550 Две женщины пострадали в ночном ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО 12.05.2021, 13:150 Дедушку с внуком сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках 12.05.2021, 12:430 В Пустошкинском районе начинается капремонт участка федеральной дороги
12.05.2021, 11:150 Повторно севший за руль нетрезвым пскович попался полицейским 11.05.2021, 21:195 В Пскове на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку 11.05.2021, 21:140 Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские в Дедовичском районе 11.05.2021, 20:360 В Куньинском районе продолжается капитальный ремонт дороги
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.