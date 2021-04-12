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«Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники

Пятиклассники школы Псковского района в рамках шестой ежегодной недели безопасности дорожного движения посетили тематическое занятие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие организовали представители ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по Псковскому району и воспитатели Центра дополнительного образования «Наставник».

В «Лаборатории безопасности» ребят ждали три станции. На первой школьники попробовали себя на скоростной трассе, проехать которую нужно было на самокате. Во время эстафеты ее участникам также предстояло собирать «дорожные» пазлы.

Вторая площадка - проверка знаний о дорожных знаках: дети сумели почти без подсказок разделить знаки на запрещающие, предупреждающие и разрешающие. А также повторили, как нужно ездить в автомобиле до 12 лет, какие детские удерживающие устройства для этого нужны.

Третья станция представляла собой макет оживленной городской улицы. Ребята под контролем воспитателя Центра «Наставник» расставили на участке дороги светофоры, запрещающие и разрешающие знаки, а также повторили жесты регулировщика.

Такие занятия, по мнению инспекторов дорожного движения, помогают детям на практике отработать знания ПДД, закрепить нормы реагирования на изменение дорожной обстановки и в игровой форме усвоить навыки дорожной безопасности.