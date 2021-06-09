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Количество ДТП с пострадавшими в Пскове снизилось на 19%

Ситуация с аварийностью в Пскове остается стабильной. Как сообщил 11 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт, количество ДТП с погибшими и пострадавшими за 5 месяцев 2021 года уменьшилось на 19%.

Снизилось число погибших, на 7% меньше стало тех, кто пострадал в результате ДТП. При этом отмечается рост числа ДТП с пострадавшими, совершенных водителями в состоянии опьянения.

На 23%, продолжил гость студии, снизилось количество ДТП с материальным ущербом. В большей мере псковичи оформляют такие происшествия по европротоколу.

Владимир Папорт назвал также самые аварийные дни недели - это понедельник, вторник и четверг. Чаще ДТП происходят с 15.00 до 18.00, когда уставшие и утомленные люди возвращаются домой после работы.