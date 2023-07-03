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Рейд по выявлению нарушителей парковки на местах для инвалидов прошел в Псковском районе. ВИДЕО

Сотрудники Госавтоинспекции в связи с многочисленными жалобами жильцов многоэтажных домов в Псковском районе провели профилактический рейд в целях выявления нарушений правил парковки на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео и фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения. На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид"», - отметили в ведомстве.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки ТС инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно части 2 статьи 12.19 КоАП РФ).