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Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области

Три легковых автомобиля горели в Псковской области 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: Андрей Приходько / «ВКонтакте»

В 6.22 в ведомство сообщили о пожаре на улице Советской в Пскове. В автомобиле ГАЗ-172451 2011 года выпуска выгорел моторный отсек и салон. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке.

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В 14.21 стало известно о пожаре на улице Гоголя в Пскове. В автомобиле Mercedes-Benz-Е280 1998 года выпуска огонь повредил обивку заднего сиденья, закопчено заднее стекло. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки под сиденьем. Спасти от огня удалось автомобиль.

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В 22.05 ещё одна машина загорелась в деревне Алтун Новоржевского района. Сгорел автомобиль Mercedes-Benz ML-270 2000 года выпуска. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в блоке антиблокировочной системы.