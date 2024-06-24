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Житель Псковской области лишился свободы из-за отказа выполнять общественно полезные работы

Жителю Псковской области заменили наказание на более строгое за отказ выполнять общественно полезные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Установлено, что в июне 39-летний мужчина был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения к 280 часам обязательных работ. Суть наказания заключалась в выполнении в свободное от основной работы время бесплатных общественно полезных работ.

На протяжении двух месяцев осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания (без уважительных причин не приступил к обязательным работам). Такое поведение в период отбывания назначенного наказания недопустимо, в связи с чем мужчина признан лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания.

С учетом позиции прокурора суд заменил неотбытое наказание в виде обязательных работ на реальное лишение свободы на срок 34 дня с отбыванием наказания в колонии-поселении.