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Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят за 9 млн рублей

В Пскове построят участок улицы Кузбасской дивизии от улицы Юбилейной до улицы Народной. Разработкой соответствующей проектно-сметной документации занимается ООО «СтройДорМостПроект» - победитель открытого электронного аукциона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, цена контракта составляет около 9 млн рублей. Средства выделены из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Согласно заданию на проектирование, улица будет относиться к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса регулируемого движения. Строительная длина основной дороги составит 1 км. Расчетная скорость движения - 80 км/час.

Планируется построить 4-полосную дорогу с разделительной полосой, кольцом и шестью примыканиями. Заданием также предусмотрено устройство проездов (один - вдоль городской больницы, второй - местный внутридворовой проезд), тротуаров, парковок, велодорожек, двух автобусных остановок, установка светофора и освещения, а также размещение вертолетной площадки. Ее место расположения будет определено после согласования всех заинтересованных организаций, чьи интересы затрагиваются в процессе строительства, в том числе владельцев инженерных коммуникаций.

Срок сдачи проектно-сметной документации - до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, планируется реконструировать существующий участок улицы Кузбасской Дивизии - поменять асфальто-бетонное дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах.

Напомним, что в 2020 году запланирована полная реконструкция Рижского проспекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты. Начальная цена контракта составляет 94,5 млн рублей. На эту сумму планируется отремонтировать 2,3 км дороги от площади Ленина до улицы Юбилейной. Среди видов работ обозначено фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 10 см, замена бортового камня, тротуарной плитки и барьерного ограждения, устройство тактильной плитки в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Срок окончания подачи заявок на аукцион - 22 января, срок окончания работ по контракту - 28 августа 2020 года.