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Еще два автомобиля вылетели в кювет в Великолукском районе

Еще два автомобиля вылетели в кювет в Великолукском районе, причем на том же месте, где сегодня, 8 марта, ранее уже съехали в кювет два автомобиля, сообщает газета «Наш путь».



Фото здесь и далее: газета «Наш путь», ВКонтакте

ДТП произошло на 463-м километре трассы М9, на так называемом Усвятском перекрестке.

По предварительной информации, пострадали два человека. Автомобили получили серьезные технические повреждения.

Ранее, на этом участке после столкновения вылетели ВАЗ 2111 и Nissan Teana, которые направлялись в сторону Москвы.

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В результате этого ДТП пострадал водитель ВАЗа. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. Диагноз устанавливается.