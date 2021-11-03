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Трех человек госпитализировали с места ДТП в Великих Луках

Трех человек госпитализировали после ДТП в Великих Луках 4 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №5 на улице Гоголя. Водитель автомобиля «Рено Меган», мужчина 1989 года рождения, поворачивал налево и не предоставил преимущество машине «Опель Виваро», за рулем которой находился мужчина 1984 года рождения. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В «Рено» также находилась пассажир - женщина 1961 года рождения. Все трое получили травмы различной степени.

В ведомстве уточнили, что водители были трезвы.