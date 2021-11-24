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Пьяный молодой человек попал в ДТП в Псковском районе, пострадали 2 человека

Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе в ночь на 25 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 1.30 на четвертом километре автодороги Корытово - Пристань у дома №13 в деревне Большая Гоголевка. Молодой человек 2002 года рождения, водитель автомобиля ВАЗ 21124, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак и металлический забор.

Водитель получил различные переломы. В транспортном средстве также находилась пассажир, девушка 2003 года рождения. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица и рук.

В ведомстве добавили, что молодой человек был пьян.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.