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Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы

Мужчина пострадал в результате ДТП в Пскове 30 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 22.30 у дома №38а на улице Труда. Водитель автомобиля «Ниссан», пскович 1976 года рождения, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль «Ивеко», за рулем которого был житель Санкт-Петербурга, мужчина 1977 года рождения.

В результате пскович получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рану теменной области и рану языка. Госпитализировать его не стали.

На месте ДТП работали сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.