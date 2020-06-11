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Можем повторить на Некрасова?

Новая дорожная разметка продолжает доставлять неприятные сюрпризы. В Пскове появилась «двойная сплошная» от перекрестка с Юбилейной до перекрестка с Народной. Такой сплошной здесь еще не видели. Под запретом оказалась масса левых поворотов.

Улица Коммунальная несет, как сейчас модно выражаться, «социальную» нагрузку. Здесь находятся Детская областная больница, Псковская городская больница, Псковский перинатальный центр. Травмпункт временно переехал, чтобы освободить место для приемного покоя. Теперь к этим учреждениям нормально не подъехать.

Из-за новой разметки больше нет поворота к Детской областной больнице. Скорая или реанимация включит проблесковый маячок. А если человек везет на собственной машине ребенка с травмой, зачем ему ехать разворачиваться через половину улицы?

Смотрим дальше. Нет левого поворота на проезд к «пипцу». Беременных женщин на сдачу анализов и на роды псковичам придется возить в перинатальный центр через перекресток с Народной со светофором. Кто это придумал, точно не любит людей.

Путь налево к шлагбауму перед въездом к городской больнице и поликлинике тоже закрыт. Поликлиника обслуживает жителей Завеличья, и подавляющая часть жителей этого микрорайона поедет в учреждение как раз с той стороны, которая лишилась поворота.

Закрылся и поворот налево возле здания ДОСААФ, у проезда к круглосуточному шиномонтажу. В этом месте как раз было удобно разворачиваться при движении от Юбилейной для парковки у поликлиники.

И самое бессмысленное: пропали абсолютно все левые повороты при движении от Народной к Юбилейной. К примеру, при движении по Коммунальной в сторону Юбилейной нельзя повернуть к четвертой школе, во дворы перед ней или после. Все эти вещи существовали исторически и абсолютно не мешали. Особенности псковских светофоров таковы, что на Коммунальной транспортной от ДОБ до Юбилейной транспорт обычно не едет, а тупо стоит. И усиливать поток в эту сторону глупо. Новая разметка просто приглашает ее нарушать.

В этом сезоне мы уже увидели много запрещенных левых поворотов.

Убран разворот на Октябрьском у «Максимуса». На Рижском больше нельзя поворачивать налево во дворы между «Лентой» и улицей Рокоссовского, закрыт поворот к АЗС.

Странная и спорная ситуация на улице Маргелова, где двойная сплошная появилась на двухполосной дороге.

Список явно неполный. Многие улицы Пскова еще не размечены. На Коммунальной скоро обновится разметка на участке от Юбилейной до Рокоссовского. Уверен, местные жители заготовили много теплых и добрых слов в адрес разметчиков, ГИБДД и администрации.

Такими темпами оптимизации поворотов скоро поедем разворачиваться в Питер. Давайте позаботимся о безопасности всех людей в Пскове. Ожидаю новой разметки на улице Некрасова и улице Гоголя возле администраций. Хочу посмотреть как служебный и личный транспорт безопасно разворачивается на ближайших перекрестках. Можем повторить двойную сплошную на Некрасова?

Денис Бахтин