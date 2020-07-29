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Локнянские полицейские помогли пожилому водителю с высоким давлением

Сотрудники полиции в Локне помогли пожилому водителю с высоким артериальным давлением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о том, что по дороге в Локне следует автомашина «Нива», которая меняет траекторию движения по проезжей части и виляет из стороны в стороны, поступило в дежурную часть МО МВД России «Новосокольнический». Сотрудники ОГИБДД оперативно остановили этот автомобиль, который следовал из Великого Новгорода в Великие Луки. За рулем автомашины находился мужчина 1945 года рождения, пассажиром был несовершеннолетний ребенок.

Полицейские заметили, что водитель плохо себя чувствует, и вызвали скорую медицинскую помощь. Медики установили, что у пожилого водителя высокое артериальное давление, и он не в состоянии продолжать путь самостоятельно.

После оказания медицинской помощи стражи порядка предложили водителю отдохнуть. Автомобиль «Нива» припарковали на стоянку у отдела полиции, также были оповещены родственники мужчины, которые забрали автовладельца, его пассажира и транспорт.

«Благодаря бдительности жителей Локни, а также своевременным действиям полицейских возможно удалось предотвратить дорожно-транспортное происшествие, которое могло бы случиться из-за плохого самочувствия водителя», - добавили в ведомстве.