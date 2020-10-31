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В Госдуму внесен законопроект о «гаражной амнистии»

16.12.2020 13:41|ПсковКомментариев: 0

В Госдуму в среду внесен законопроект об урегулировании вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Соответствующий проект закона подготовили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс».

Крашенинников пояснил журналистам, что в настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению - продать, передать по наследству и так далее.

Одной из существенных проблем являются трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гаражи. Как правило, это вызвано отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи.

В свою очередь Турчак отметил, что единороссы будут добиваться, чтобы законопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю сессию.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы, чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», - пояснил он.

По данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов. При этом количество объектов гаражного назначения, существующих неофициально, значительно больше.

Законопроектом предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (т. е. до 30 декабря 2004 года).

Определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Также предусмотрено, что субъекты РФ будут определять перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом, в случае отсутствия у него необходимых документов, установленных законопроектом.

Предусматривается также одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок.

Кроме того, законопроектом предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков - на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Теги: #Госдума #законопроект #гаражная амнистия
Источник: Псковская Лента Новостей
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