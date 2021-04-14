←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
вот кто всех дешевле
Какой автомобиль надежнее?
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
в МРЭО Живая очередь
да-да уже встаю
Вся правда о кондиционере
Как это? Кольца не будет?
Янушка Сейчас
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Новые штрафы Для псковичей
Автобус в новый район
Обязательно бахнем Но потом
ещё За рулём 14.04.2021 12:090 Движение транспорта перекроют на улице Свердлова в Пскове 16 апреля 25.04.2021 08:550 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил 23.04.2021 12:320 В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса» 23.04.2021 10:081 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 22.04.2021 07:150 Количество нелегальных такси в России вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО 21.04.2021 17:382 В Пскове полиция проверила стекла легковых автомобилей. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил

25.04.2021 08:55|ПсковКомментариев: 0

Более 71 тысячи водительствах удостоверений выдано начинающим водителям за первый месяц после вступления в силу нового административного регламента о приеме экзамена на право управления автомобилем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, не смогли сдать экзамен свыше 138 тысяч человек.

В МВД отметили, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота, неуверенно управляют транспортным средством.

«Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки - "параллельная парковка", "заезд в бокс" - которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке», - уточнили в МВД.

В ведомстве также добавили, что в случае наличия у кандидата положительной оценки, полученной по результатам проведенного до 1 апреля экзамена на площадке, при проведении практического экзамена ранее проверенные навыки проверяться не будут.

В России с 1 апреля 2021 года вступил в силу новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена. Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценивают будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Теги: #МВД #экзамен на права
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 354 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.04.2021, 08:550 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил 24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом 24.04.2021, 14:551 Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове 24.04.2021, 13:355 Трое молодых гдовичей перевернулись на «Лексусе» по дороге в Псков
24.04.2021, 13:001 Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля 24.04.2021, 09:370 Псковавтодор приступил к работам на Гдовской трассе по «дорожному нацпроекту» 23.04.2021, 20:180 Псковских водителей просят убрать припаркованный транспорт 23.04.2021, 17:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе
23.04.2021, 16:240 Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля 23.04.2021, 15:531 12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту 23.04.2021, 14:540 Автомобиль врезался в дерево в Красногородском районе, водитель погиб 23.04.2021, 12:320 В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса»
23.04.2021, 10:081 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 22.04.2021, 22:493 Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» предложили оплатить ремонт самостоятельно 22.04.2021, 22:242 ООО «Траектория» нанесет разметку на улицах Пскова 22.04.2021, 20:580 «Псковавтодор» начал укладку верхнего слоя асфальта в деревне Жидилов Бор
22.04.2021, 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30% 22.04.2021, 14:501 Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО 22.04.2021, 13:352 Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году 22.04.2021, 12:280 Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник
22.04.2021, 08:122 Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей» 22.04.2021, 07:150 Количество нелегальных такси в России вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО 21.04.2021, 21:230 Житель Себежского района повторно сел пьяным за руль и сломал забор 21.04.2021, 20:570 Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года
21.04.2021, 17:382 В Пскове полиция проверила стекла легковых автомобилей. ФОТО 21.04.2021, 17:153 Общественник заявил о незаконности ремонта на Октябрьском проспекта в Пскове 21.04.2021, 14:190 Убирающих машины на время уборки псковских водителей поблагодарили за понимание 21.04.2021, 11:480 Нетрезвых водителей повторно задержали в нескольких районах Псковской области
21.04.2021, 11:302 В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте 21.04.2021, 10:500 Участок улицы Труда в Пскове закроют для движения автотранспорта 24 апреля  21.04.2021, 10:170 Старое покрытие срезают на дороге Опочка – Красногородск – граница с Латвией 21.04.2021, 09:520 Дополнительные автобусы пустят на кладбища в Пскове
20.04.2021, 22:200 Велосипедист пострадал в ДТП в Себеже 20.04.2021, 21:491 После ремонта на дублере улицы Инженерной водителям запретят некоторые маневры 20.04.2021, 20:550 Интерактив: Пофигизм 80-го уровня 20.04.2021, 20:462 Большую парковку устроят на улице Инженерной во время ремонта
20.04.2021, 20:201 Депутат Денис Иванов предложил изменить режим работы светофора на Инженерной 20.04.2021, 17:593 В Пскове нет перекрестков для перехода дороги по диагонали - власти 20.04.2021, 16:500 Автомобили мешают уборке тротуаров в деревне Родина — Андрей Тарасов 20.04.2021, 13:370 Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране
20.04.2021, 13:281 Пенсионерку сбил водитель «‎‎Хендая» на Рижском проспекте в Пскове 20.04.2021, 13:140 Реверсивное движение сохранится на участке улицы Чудской на время ремонта 20.04.2021, 12:204 Интерактив: Грязные автобусы 20.04.2021, 08:230 Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину
19.04.2021, 17:221 На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов 19.04.2021, 17:130 Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым 19.04.2021, 15:540 Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным 19.04.2021, 15:200 60 дорожных рабочих ремонтируют Гдовскую трассу
19.04.2021, 14:553 В Пскове объяснили выбор места для строительства временного моста 19.04.2021, 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021, 11:270 Два «Форда» под управлением нетрезвых водителей остановили псковские полицейские 19.04.2021, 10:030 В Бежаницах мотоциклист врезался в разворачивающийся ВАЗ
19.04.2021, 09:200 Контроль над дорожными знаками вернут МВД 19.04.2021, 08:470 Почти 2000 нарушений выявили на дорогах Псковской области за неделю 19.04.2021, 07:150 Псковский мотоциклист погиб в ДТП в Ленинградской области 18.04.2021, 21:560 «При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире»
18.04.2021, 17:470 Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем в Стругах Красных 18.04.2021, 17:131 Интерактив: Светофор на Юбилейной ставит рекорды 17.04.2021, 16:530 Смертельное ДТП произошло на трассе Р-23 в Псковской области 17.04.2021, 14:140 ГИБДД напомнила псковичам об опасности тонировки автомобилей
17.04.2021, 12:590 Автоинспекция проинформировала псковичей о порядке предоставления госуслуг 16.04.2021, 21:470 Вторник и суббота оказались самыми загруженными днями в псковской ГИБДД 16.04.2021, 17:460 Фрезерование проезжей части идет на улице Алтаева в Пскове 16.04.2021, 16:570 Автобус №22 начнет курсировать по улице Юности с 23 апреля
16.04.2021, 16:560 Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. ФОТО 16.04.2021, 16:252 С 23 апреля автобус №30 начнет ходить по Коммунальной 16.04.2021, 16:201 Алексей Севастьянов: Мы не можем лишать жителей отдаленных районов комфортной городской среды 16.04.2021, 15:311 Четыре участка федеральных дорог в Псковской области стали безопаснее
16.04.2021, 15:260 Порховича осудили за использование поддельных водительских прав 16.04.2021, 13:060 На улице Чудской завершен монтаж бортового камня 16.04.2021, 12:460 Водитель пострадал при обгоне в Стругах Красных 16.04.2021, 10:470 На улице Новгородской в Пскове станет светлее
15.04.2021, 20:501 Великолукские волонтеры оценили качество ремонта дворов 15.04.2021, 19:260 В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров 15.04.2021, 17:520 Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3 15.04.2021, 17:430 Разбитый дворовый проезд на улице Инженерной в Пскове занесли на «Доску позора»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.