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МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил

Более 71 тысячи водительствах удостоверений выдано начинающим водителям за первый месяц после вступления в силу нового административного регламента о приеме экзамена на право управления автомобилем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, не смогли сдать экзамен свыше 138 тысяч человек.

В МВД отметили, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота, неуверенно управляют транспортным средством.

«Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки - "параллельная парковка", "заезд в бокс" - которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке», - уточнили в МВД.

В ведомстве также добавили, что в случае наличия у кандидата положительной оценки, полученной по результатам проведенного до 1 апреля экзамена на площадке, при проведении практического экзамена ранее проверенные навыки проверяться не будут.

В России с 1 апреля 2021 года вступил в силу новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена. Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценивают будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.