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Техосмотр автомобилей в России предложили сделать добровольным

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых автомашин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.

При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность — сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.

«И в положениях "Конвенции о дорожном движении" (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен», — добавил он.

Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.