Жителя Куньинского района будут судить за повторное пьяное вождение

Жителя Куньинского района будут судить за повторное нетрезвое вождение. Об этом пишет районная газета «Пламя» со ссылкой на местную прокуратуру.
Установлено, что ранее мужчина привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Срок судимости не истек, но местный житель вновь сел за руль автомобиля пьяным и поехал из Великолукского района в деревню Жижица, где его остановили сотрудники ГИБДД.
Жителю Куньинского района грозит наказание от полумиллионного штрафа до лишения свободы до трех лет.