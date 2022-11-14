←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 14.11.2022 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин 18.11.2022 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог 18.11.2022 15:191 Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15% 14.11.2022 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове 14.11.2022 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин 11.11.2022 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог

18.11.2022 19:27|ПсковКомментариев: 0

Чем частое моргание опасно для водителя, когда он находится за рулем, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова.

По словам эксперта, частое моргание является одним из признаков того, что водитель не выспался. Об этом же свидетельствует желание зевать и тереть глаза. Это неосознанные действия, которые совершает человек, чтобы взбодриться, а невыспавшийся водитель плохо сконцентрирован, неправильно оценивает ситуацию на дороге, что может привести к ДТП, пишет RuNews24.

Сомнолог подчеркнула, что кофе не исправит ситуацию, поскольку дает кратковременный эффект. Чувство бодрости может подарить только полноценный сон не менее восьми часов. Эксперт отметила, что сонливость усиливается в дневные и обеденные часы.

Сурненкова предупредила, что если водитель спал пять или менее пяти часов, то его реакции будут замедленными. Она рассказала об исследовании, которое подтверждает, что человек, не спавший сутки, ведет себя так же, как тот, у кого в крови 1 промилле алкоголя. Специалист напомнила печальную статистику, что 4% ДТП происходят по вине водителей, уснувших за рулем.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4116 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.11.2022, 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог 18.11.2022, 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022, 16:540 Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу 18.11.2022, 16:190 Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи
18.11.2022, 15:191 Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15% 18.11.2022, 15:130 Ford и Daewoo столкнулись на Завеличье 18.11.2022, 14:420 Грузовик перевернулся в Великолукском районе. ФОТО 18.11.2022, 14:310 Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП
18.11.2022, 14:150 «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье 18.11.2022, 12:580 Недовольный ремонтом водитель автобуса задавил российского автослесаря 18.11.2022, 11:090 Опочанина отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода 18.11.2022, 10:580 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
18.11.2022, 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО 17.11.2022, 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022, 19:100 Стадо косуль перегородило дорогу у кладбища в Порховском районе. ВИДЕО 17.11.2022, 18:310 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова и образовали пробку
17.11.2022, 16:462 Автозаводу «Москвич» выдали сертификаты на две новые модели 17.11.2022, 16:300 Не только «вафля»: 5 идей для города 17.11.2022, 16:110 Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 17.11.2022, 15:151 Интерактив: Сахарная «вафельная» разметка
17.11.2022, 14:240 «Скорпион» отремонтирует дырявый мост через реку Плюсса 17.11.2022, 11:570 Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь» 17.11.2022, 10:450 Девушка за рулём Audi спровоцировала наезд на пешехода в Пскове 17.11.2022, 10:111 Сбитое автомобилем ограждение отлетело в пешехода в Пскове
17.11.2022, 09:541 Житель Ленинградской области погиб в ДТП в Опочецком районе 17.11.2022, 08:453 Ночью улицы Пскова обработали противогололедными материалами 17.11.2022, 08:350 Псковских водителей просят быть осторожными на дорогах 17.11.2022, 08:190 «Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове
16.11.2022, 20:100 Десять межквартальных проездов отремонтируют в Пскове до конца года 16.11.2022, 20:020 Автобусный маршрут снова отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 16.11.2022, 15:160 Режим работы светофора поменяли на перекрёстке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове 16.11.2022, 14:490 Новый асфальт уложили на нескольких дорогах Запсковья
16.11.2022, 14:210 Освещение появится у одного из пешеходных переходов в Псковском районе 16.11.2022, 14:070 Расходы на строительство дорог существенно увеличат в Псковской области 16.11.2022, 13:340 Петербурженка легла на проезжую часть и оказалась под колесами автомобиля. ВИДЕО 16.11.2022, 12:070 Микроавтобус сбил пешехода в Пскове. ФОТО
16.11.2022, 11:590 Автодороги федерального значения в Псковской области подготовили к зиме 16.11.2022, 10:262 Псковские дороги обработали противогололёдными материалами 16.11.2022, 08:440 Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове 15.11.2022, 21:320 Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе
15.11.2022, 21:082 Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе 15.11.2022, 18:050 Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района 15.11.2022, 17:190 Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе 15.11.2022, 17:110 Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем
15.11.2022, 15:256 Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове 15.11.2022, 12:080 Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области 15.11.2022, 11:310 Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта 15.11.2022, 11:210 Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме
15.11.2022, 11:140 ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота 15.11.2022, 10:430 Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках 15.11.2022, 09:150 Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе 14.11.2022, 17:471 Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области
14.11.2022, 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове 14.11.2022, 16:112 Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова 14.11.2022, 15:551 Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада 14.11.2022, 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин
14.11.2022, 13:410 Великолучанка за рулём Renault сбила собаку, осмотрела автомобиль и скрылась 14.11.2022, 13:270 Peugeot и Lada столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 14.11.2022, 11:310 Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни 14.11.2022, 10:500 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках
14.11.2022, 10:030 Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске 13.11.2022, 19:150 Пассажир пострадал в результате наезда автомобиля на фонарь в Красногородске 12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе
12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе 12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах
11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове 11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей
11.11.2022, 14:260 160 автомобильных дилерских центров закрылись в России 11.11.2022, 14:220 Названо число лицензированных перевозчиков в Пскове 11.11.2022, 12:230 Реестр добросовестных перевозчиков детей актуализируют в Псковской области 11.11.2022, 11:040 Дорожная авария затрудняет движение возле Ольгинского моста в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.