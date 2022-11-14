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Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог

Чем частое моргание опасно для водителя, когда он находится за рулем, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова.

По словам эксперта, частое моргание является одним из признаков того, что водитель не выспался. Об этом же свидетельствует желание зевать и тереть глаза. Это неосознанные действия, которые совершает человек, чтобы взбодриться, а невыспавшийся водитель плохо сконцентрирован, неправильно оценивает ситуацию на дороге, что может привести к ДТП, пишет RuNews24.

Сомнолог подчеркнула, что кофе не исправит ситуацию, поскольку дает кратковременный эффект. Чувство бодрости может подарить только полноценный сон не менее восьми часов. Эксперт отметила, что сонливость усиливается в дневные и обеденные часы.

Сурненкова предупредила, что если водитель спал пять или менее пяти часов, то его реакции будут замедленными. Она рассказала об исследовании, которое подтверждает, что человек, не спавший сутки, ведет себя так же, как тот, у кого в крови 1 промилле алкоголя. Специалист напомнила печальную статистику, что 4% ДТП происходят по вине водителей, уснувших за рулем.