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Владельцев электромобилей обяжут освобождать место после окончания зарядки

Минтранс готовит пакет изменений к Правилам дорожного движения. Как сообщает «Коммерсант», среди прочего планируется обязать владельцев электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки. Сейчас такой обязанности в ПДД нет.

Издание обнаружило на портале госзакупок тендер на разработку «научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства». За эту работу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс, подведомственное учреждение Минтранса) готово заплатить 4,4 млн руб. В техзадании к тендеру упомянута разработка поправок к Правилам дорожного движения. Среди прочего Минтранс считает необходимым зафиксировать в ПДД запрет остановки и стоянки без цели зарядки на парковочных местах, предназначенных для электромобилей. Размер штрафа за нарушение этого требования пока неизвестен, как и метод контроля.

Сейчас правила позволяют выделить для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место — обычно около зарядных станций. Однако условия использования этих мест детально не зафиксированы, и Минтранс хочет убрать неопределенность. Главная проблема здесь — использование некоторыми водителями «зарядочных» мест для полноценной длительной парковки, говорят в пресс-службе Минтранса. «Существует правовой пробел в части невозможности организации парковок, предназначенных для зарядки, с последующим их обязательным освобождением после завершения зарядки»,— отмечают там.

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Напомним, в Пскове работают станции зарядки для электромобилей на улицах Пушкина и Калинина. Зарядную станцию с улицы Пушкина у театра драмы перенесут на парковку за Домом семьи.