Экономика

Вместе с увеличившимися объемами поставки газа в России выросла и задолженность за него

Группа «Газпром» по итогам 2018 года увеличила объемы реализации газа потребителям РФ более, чем на 4,3% по сравнению с 2017 годом до 239,7 млрд куб. м. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные озвучил на пресс-конференции член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов.

«Нам помогли, конечно, погодные условия первого и четвертого кварталов. Зима была достаточно продолжительной и холодной, поэтому основные объемы отбора были увеличены для предприятий электроэнергетики, коммунально-бытового сектора и населения», - уточнил он.

По словам Геннадия Сухова, структура потребления газа остается прежней уже многие годы. Основные группы потребления – это электроэнергетика (32,1%), металлургия (20,5%), население (19,8%), сфера ЖКХ (14,7%) и прочие отрасли промышленности.

Геннадий Сухов отметил, что увеличение отгрузки газа населению, коммунально-бытовому сектору и теплоснабжающим организациям способствовали и увеличению задолженности за поставленный ресурс. Проблема остается для «Газпрома» достаточно острой, так, по итогам 2018 года задолженность приросла на 6,2% и превысила 180 млрд рублей.

Среди крупных должников по-прежнему лидируют теплоснабжающие организации (ТСО), которые прирастили задолженность за прошлый год на 11,8%.

Причина образования долгов из года в год остается прежней – недостаточность тарифа и нормативов потребления тепловой энергии для безубыточности ТСО и высокий износ оборудования котельных. «Причины из года в год повторяются, они хронические, системные и, к сожалению, никак не решаются. Работа ведется, но нужны, наверное, какие-то кардинальные меры», - добавил Геннадий Сухов.

Любопытно, что при этом задолженность бюджетной сферы, пусть незначительно - на 1,1%, но сократилась по сравнению с 2017 годом. Геннадий Сухов особо подчеркнул, что в этой доле долгов более 93% составляет структура Минобороны.

Задолженность за газ со стороны населения РФ по итогам 2018 года увеличилась на 8,4%. Основная доля приходится на жителей Северо-Кавказского федерального округа (почти 89% от всей задолженности).