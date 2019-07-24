В магазинах «Деревня Соловьи» снизят цены на диетическую колбасу и бекон

В фирменных магазинах торговой сети «Деревня Соловьи» с завтрашнего дня, 8 августа, будет действовать специальная цена на несколько позиций в ассортименте.
Не упустите возможность приобрести любимые товары по приятной цене:
- Колбасу диетическую (500 г) - 90 руб./шт.
- Бекон любительский (1 кг) - 201 руб.
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9