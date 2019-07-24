Больше электроэнергии стали потреблять в Псковской области

Подсчитаны потери экономики России за пять лет

Банк России примет дополнительные меры по защите граждан от мошенников в сфере микрокредитования

В магазинах «Деревня Соловьи» снизят цены на диетическую колбасу и бекон

Девять муниципалитетов Псковской области станут основой для новой концепции экономического развития региона

Девять муниципалитетов Псковской области станут основой для новой концепции экономического развития региона

Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна

Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование

Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве

Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова