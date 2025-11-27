Культура

Дни сетоской культуры стартовали в музее-заповеднике «Изборск»

Мероприятия, посвященные культуре малочисленного коренного народа сето, стартовали в музее-усадьбе сето в деревне Сигово и в музейном кафе «Блинная» в Изборске.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

С сегодняшнего дня и по четверг в музее-усадьбе в деревне Сигово Печорского округа посетителей будут знакомить с сетоскими сказками и песенным наследием (11 декабря), проведут мастер-классы по рукоделию (9 декабря) и традиционной сетоской кухне (10 декабря). Начало всех мероприятий в 11.00.

В Изборске, в музейном кафе «Блинная», ежедневно с 8 по 12 декабря посетители смогут попробовать блюда традиционной сетоской кухни: мясо-молочный суп, манный мусс, тушеную капусту с перловой крупой, тыквенный компот и шоколадный крендель.

В пятницу, 12 декабря в 15.00 в Лингвистической гимназии города Печоры состоится концерт двух фольклорных ансамблей сето – «Карахельбе» и «Птенцы». Ознакомится с полной программой мероприятий можно по ссылке ниже.