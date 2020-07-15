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Экономика

Псковстат: Цены и тарифы на потребительском рынке Псковской области выросли

18.07.2020 10:02|ПсковКомментариев: 1

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области за январь-июнь 2020 года Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк.

- Светлана Николаевна, как изменились цены на потребительском рынке области за I полугодие текущего года?

- За январь-июнь текущего года цены и тарифы на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,5 процента. Больше всего подорожали продовольственные товары – на 3,7 процента, причем значительно выросла стоимость минимального набора продуктов питания – на 11,6 процента. Непродовольственные товары стали дороже на 1,8 процента, услуги – на 1,4 процента.

- Когда рост цен отмечался выше – в январе-июне текущего или прошлого года?

- По сравнению с I полугодием прошлого года в целом прирост цен за январь-июнь текущего года был выше на 0,3 процентного пункта, в основном за счет существенного прироста цен на продовольственные товары - на 2,2 процентного пункта. Напротив, прирост цен на услуги и на непродовольственные товары был ниже - на 1,6 и 0,6 процентного пункта соответственно.

- Какие из продуктов питания подорожали более всего?

- Из продовольственных товаров лидером роста цен за полугодие стала плодоовощная продукция, включая картофель, которая подорожала на 23,2 процента, из нее больше всего: лук – на 71,5, картофель – на 69,2, морковь – на 56,1, яблоки – на 50,4, виноград – на 40,0, лимоны – на 36,8 процента. При этом в июне уже отмечено начавшееся сезонное снижение цен на овощи и фрукты – на 3,4 процента.

Также дороже стали крупы и бобовые - на 17,3 процента, особенно крупа гречневая – на 34,8 процента. От 4 до 18 процентов подорожали колбасные изделия, консервы фруктово-ягодные, пиво, безалкогольные напитки, чай, консервы рыбные, мука пшеничная, консервы овощные, говядина, макаронные изделия, сахар-песок.

Наряду с ростом отмечалось снижение цен на отдельные продовольственные товары. Так, в июне по сравнению с декабрем 2019 года больше всего подешевели яйца куриные - на 10,8 процента, куры мороженые и охлажденные – на 6,3, огурцы свежие – на 5,2 процента.

- Расскажите, пожалуйста, об изменении цен на непродовольственные товары.

- Среди наблюдаемых непродовольственных товаров значительный рост цен отмечен на отдельные наименования медикаментов, медицинских товаров и перевязочных материалов. Из медикаментов в большей степени подорожали анальгин – на 22,6 процента, линекс – на 20,5, настойка пустырника – на 17,8, троксерутин – на 17,4, йод – на 15,8, валидол – на 13,1 процента. Из медицинских товаров выросли цены на термометры: медицинский ртутный – на 15,2 процента, электронный – на 9,9 процента. Из перевязочных материалов бинт стал дороже на 8,4, вата – на 6,1 процента.

От 4 до 9 процентов подорожали электротовары и другие бытовые приборы - электрочайники, стиральные машины, плиты бытовые, миксеры и блендеры, электропылесосы, холодильники. Из инструментов триммер электрический вырос в цене на 5,9 процента, дрель электрическая – на 4,1 процента; из строительных материалов – металлочерепица – на 4,1 процента, цемент – на 3,6 процента.

Из других непродовольственных товаров дороже стали фотоаппараты – на 11,9 процента, ювелирные изделия - на 7,4, мыло туалетное – на 7,0, ткани хлопчатобумажные – на 6,9, легковые автомобили отечественные новые – на 5,3, персональные компьютеры – на 4,6, коляски для новорожденных – на 4,5, паста зубная – на 3 процента.

Снижение цен отмечено на порошок стиральный – на 3,6 процента, обувь кроссовую и спортивную – на 2,7, мыло хозяйственное – на 2,1, бумагу туалетную – на 2 процента.

- Светлана Николаевна, несмотря то, что рост цен и тарифов на услуги существенно замедлился, они тоже продолжали дорожать?

- Из услуг наиболее всего выросли цены и тарифы на проезд в железнодорожном транспорте – на 22,5 процента, услуги сотовой связи – на 5,7, медицинские услуги – на 2,9 процента. Из бытовых услуг, которые подорожали на 3 процента, больше всего выросла стоимость ремонта холодильников – на 15,5 процента, посещения бани - на 8,1, ремонта и технического обслуживания транспортных средств – на 5,0, ритуальных услуг – на 4 процента.

При этом годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков снизилась на 6,8 процента, услуг по подключению к сети Интернет – на 5,3 процента, услуги гостиниц подешевели на 1,6 процента.

По России и по регионам Северо-Запада рост цен был выше или ниже, чем в Псковской области?

По России  в целом потребительские цены за полугодие выросли на 2,6 процента, причем также более всего подорожали продовольственные товары – на 4,3 процента.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа более низкий прирост цен, чем в Псковской области был отмечен только в Ленинградской области (2%), в Мурманской области и г. Санкт-Петербург – на уровне нашего региона (2,5%). Более всего выросли цены на потребительском рынке Республики Коми – на 4,7 процента.

- Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом какое-то время не работали многие организации торговли и сферы услуг, как проводилась регистрация цен, не отразилось ли это на качестве индекса цен?

- Регистрация цен в соответствии с действующей методологией продолжала проводиться в организациях торговли и ряде предприятий сферы услуг, которые не были закрыты в связи с карантином. Кроме того, сбор данных осуществлялся при помощи мониторинга сайтов, а также по электронной почте, использовались данные онлайн-продаж без учета стоимости доставки.

В исключительных случаях, если магазины и организации, предлагающие услуги, включенные в наблюдение, не работали, а онлайн-продажи отсутствовали, применялся метод условно-расчетных цен. Данный метод предполагает, что цена на отсутствующий товар изменяется так же, как и на идентичный, или на несколько товаров в рамках малой товарной группы в данной организации или в другой организации. Он соответствует международным рекомендациям по формированию индексов потребительских цен в условиях чрезвычайной ситуации. Таким образом, индекс цен рассчитывался в соответствии с действующей методологией и международными стандартами.

- Перечень наблюдаемых товаров и услуг при этом не менялся?

- В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, с апреля в еженедельный мониторинг цен дополнительно включено 36 новых социально-значимых товарных позиций - это лекарства и медикаменты, средства гигиены, детские товары. В результате чего еженедельная регистрация цен расширилась до 100 наименований наблюдаемых товаров и услуг. В ежемесячном режиме перечень наблюдаемых товаров и услуг остается прежним – включает порядка 500 наименований.

- Индекс потребительских цен один из самых востребованных статистических показателей, какова методология его формирования?

- Индекс потребительских цен используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. Потребительский набор товаров и услуг, на основании которого осуществляется наблюдение за ценами, и рассчитывается индекс цен, представляет собой единую для всех субъектов Российской Федерации выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением.

В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, включаются товары и услуги массового потребительского спроса, а также отдельные виды товаров и услуг необязательного пользования - такие, как легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, деликатесные продукты. Отбор позиций производится с учетом их относительной важности для потребления населением, представительности с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия их в продаже.

Расчет индекса цен на федеральном и региональном уровнях производится по единой методологии, в основе которой лежит принцип сопоставимости регистрируемых цен. Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одной и той же организации торговли (сферы услуг) на один и тот же аналогичный по качеству товар.

Сбор данных по потребительским ценам проводится специалистами территориальных органов государственной статистики, которые лично посещают базовые организации. Информация о ценах заносится непосредственно в планшетные компьютеры или мобильные устройства.

Регистрация цен проводится в определенный промежуток времени ежемесячно по полному списку набора и еженедельно по ограниченному кругу товаров и услуг. Ежемесячно по области регистрируется более 7000 тысяч ценовых котировок. Наблюдение за ценами проводится в 3-х городах области – Псков, Великие Луки и Остров.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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