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Экономика

Компания «Бионик Рус» отказалась от реализации инвестпроекта в ОЭЗ «Моглино»

28.07.2020 18:37|ПсковКомментариев: 0

Компания «Бионик Рус» (является частью группы компаний BioniQ) не будет реализовывать инвестпроект по постройке завода по переработке, заморозке и сушке дикорастущих ягод и грибов, а также фруктов и садовых ягод в особой экономической зоне «Моглино». Об этом сегодня, 28 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

Она затруднилась объяснить, по каким причинам инвестор отказался от ранее намеченных планов, но отметила, что управляющая компания ОЭЗ «Моглино» пыталась помочь инвестору получить доступ к финансовым ресурсам.

«Мы нашли для них программу финансирования на федеральном уровне. Это программы Фонда развития промышленности по развитию высокотехнологичных производств, которые позволяют получить долгие хорошие кредиты под низкие проценты. Два проекта у нас на одобрении, «Бионик Рус» мог бы быть третьим. Я не знаю, почему он не стал пользоваться этой возможностью. И деньги нашли, и площадка была прекрасная… Может быть, у инвестора возникли другие обязательства. Тем не менее мы его потеряли. Очень жаль», - рассказала Наталья Юшко.

Напомним, ООО «Бионик Рус» была создана в 2017 году конкретно для реализации инвестпроекта в ОЭЗ «Моглино». Инвестор собирался наладить производство замороженных ягод, фруктов и грибов, замороженных яблочных кубиков, а также сублимированных ягод и фруктов, перерабатывая, в том числе, продукцию аграрных предприятий Псковской области.

На данный момент в базе данных ЕГРЮЛ указано, что ООО «Бионик Рус» находится в стадии ликвидации.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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