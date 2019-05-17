Общество

Президент России присвоил псковскому аэропорту имя княгини Ольги

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 31 мая, подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, согласно документу, аэропорту Пскова «Кресты» присвоено имя княгини Ольги.

Напомним, псковский аэропорт вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России». Дополнительное название аэропорту было выбрано путем открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовало почти 19 тыс респондентов (44%).

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также принял участие в проекте. Он проголосовал за то, чтобы аэропорт Пскова носил имя «Аэропорт княгини Ольги».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.