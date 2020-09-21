Экономика

56 млн рублей достигла просроченная задолженность по зарплате в Псковской области

Просроченная задолженность по зарплате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 сентября составила 56 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Отмечается, что это на 48,3 млн рублей (на 46,3%) меньше, чем на 1 августа. «Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств», - пояснили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 сентября - 737 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 76 тысяч рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (85,4%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.