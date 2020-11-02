Экономика

Псковская область получила первый транш по индивидуальной программе развития региона

Первый транш в размере 900 млн рублей получила Псковская область в рамках индивидуальной программы развития региона. Выделенные средства будут направлены на развитие территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино».

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации, за счет выделенных средств будут построены инженерные сети, транспортная инфраструктура и обустроена зона таможенного контроля. До 2024 года будет завершена полная инфраструктурная подготовка ОЭЗ для нужд резидентов.

Расширение территории ОЭЗ позволит действующему резиденту - ООО «Псковский завод Титан-Полимер» - реализовать новый инвестиционный проект в сфере обрабатывающей промышленности. В рамках проекта планируется строительство двух производственных линий полиэтилентерефталатной пленки мощностью до 35 000 тонн в год каждая и производства полиэтилентерефталата мощностью до 168 000 тонн в год.

«Создание инфраструктуры в рамках ОЭЗ позволит региону повысить свою инвестиционную привлекательность и увеличить количество рабочих мест для населения. Действующий резидент уже готов вложить 13,5 млрд рублей инвестиций для расширения своей производственной деятельности на площадке и создать 500 новых рабочих мест», - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

«Каждый инвестор знает, что зачастую инфраструктурные затраты составляют большую часть всех затрат в реализации инвестиционного проекта. Благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона, поддержке Минэкономразвития Российской Федерации удастся существенно снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет в части инфраструктурного сопровождения инвестиционных проектов, направив сегодня эти средства на комплексные меры по противодействию коронавирусной инфекции и различные социальные программы. В складывающейся ситуации это крайне важная помощь со стороны правительства РФ. В свою очередь ОЭЗ "Моглино" получает существенный дополнительный вектор развития, что положительно отразится как на инвестиционной привлекательности региона, так и его экономическом потенциале», - заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Напомним, Псковская область входит в список 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, для которых были разработаны индивидуальные программы развития. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей. Основная часть мероприятий программ направлена на ускорение темпов развития экономики, привлечение новых инвесторов и повышение качества жизни населения.