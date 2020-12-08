Экономика

Производитель марли из Иваново намерен судиться с Псковским УФАС из-за внесения в «черный список»

Комиссия Псковского УФАС России внесла в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Госпитальные поставки» (Иваново), которое выиграло совместный аукцион на поставку медицинской марли в 22 учреждения здравоохранения Псковской области, но подписало контракты в установленный срок лишь с тремя из них. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Совместные торги эффективны для заказчика, в том числе в плане оперативности. Это большие объемы, большая сумма. Мы усмотрели, что ООО "Госпитальные поставки" "случайно" из 22 компаний подписало в срок только 3 или 4 контракта, а остальные – не подписало. Причем подписаны контракты маленького объема, а крупные – нет. Одна из причин, которую назвала компания, – мы хотели изменить электронный адрес и телефон. Но якобы их менеджер проспал сроки и не направил вовремя протокол разногласий, чтобы изменить эти контактные данные. Мы говорим, уважаемые, вы сначала контракт подпишите, а потом меняйте и телефон, и электронный адрес. Это можно сделать даже без всякого допсоглашения!» - прокомментировала Ольга Милонаец.

Руководитель антимонопольного ведомства также указала, что в процессе разбирательства выяснилось, что исполнитель приобрел только сотую часть марли от объема контракта.

«За что бы мы не взялись, выяснялось, что, как мы говорим, осмотрительности допущено не было. Мы решили, что компания злоупотребляет своим правом и затягивает сроки подписания контракта. Ведь исполнитель уже уклонился, он уже не сможет подписать эти 18-19 контрактов», - добавила Ольга Милонаец.

По ее словам, теперь суд должен дать оценку, насколько подрядчик добросовестно исполнял свои обязанности.