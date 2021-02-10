Экономика

Сельхозпроизводство в Псковской области выросло почти на 9%

Производство продукции сельского хозяйства в Псковской области в 2020 году относительно предыдущего года увеличилось на 8,9%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Увеличение обусловлено ростом производства продукции животноводства (на 10%) и растениеводства (на 2,6%). В целом по России производство продукции сельского хозяйства относительно 2019 года увеличилось на 1,5%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий региона произведено:

скота и птицы на убой (в живом весе) - 373 тысяч тонн (на 13,8% больше, чем в предыдущем году),

молока - 202 тысяч тонн (на 1,8% больше, чем в предыдущем году),

яиц - 86 млн штук (на 1,1% меньше, чем в предыдущем году).

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 80%, яиц – 38%.

В течение последних 4 лет Псковская область по производству мяса свиней на душу населения занимает второе место в России.

По предварительным данным в 2020 году в Псковской области собрано:

зерна – 151 тысяч тонн,

картофеля – 115 тысяч тонн,

овощей (открытого и защищенного грунта) – 35 тысяч тонн.

Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 96%. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 60% общего сбора картофеля и 55% овощей открытого грунта.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 года к уровню декабря 2019 года выросли на 4,4%, в том числе на продукцию животноводства также на 4,4%.