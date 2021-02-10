Экономика

Помидоры подорожали в Псковской области в январе почти на 23%

За январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,9% (по сравнению с январем 2020 года – на 5,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 1,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, услуги – на 0,1%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на соленую сельдь – на 7,4%, плодоовощную продукцию – на 6,3% (из нее: помидоры – на 22,9%, виноград – на 19,1%, огурцы – на 16,6%, картофель – на 9,5%, репчатый лук – на 6,4%, бананы – на 5,1%, свеклу – на 5,0%), куриные яйца – на 6%, майонез – на 5,1%, охлажденных и мороженых куриц – на 4,2%, мясо индейки – на 3,9%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели апельсины – на 7,7%, бескостная говядина – на 3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 2,8%, сливочное масло – на 2,7%, лимоны – на 2,6%. На такие социально значимые товары, как подсолнечное масло и сахар, отмечалось снижение цен на 0,3% и 1,6% соответственно.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,2%. Наибольшее снижение наблюдалось на лоратадин – на 3,2%, амлодипин – на 3,1%, верошпирон – на 3%, азитромицин и нитроглицерин – на 2,2%. Вместе с тем существенный рост цен отмечен на отечественный аспирин – на 4,4%, панкреатин – на 2,7%, галазолин – на 2,2%.

Цены на другие лекарственные препараты увеличились на 1,3%. Значительнее других выросли цены на флуоцинолона ацетонид – на 5,3%, отечественный анальгин – на 4,1%, троксерутин – на 3,9%, аллохол – на 3,4%, корвалол – на 3,1%, нимесулид – на 2,9%, эссенциале форте Н – на 2,6%, йод и поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2%.

Среди медицинских товаров наиболее выросли цены на медицинские безртутные термометры – на 3,6%. Среди перевязочных материалов отмечен рост цен на отечественную вату – на 2,2%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на стиральный порошок – на 3,6%, туалетное мыло – на 1,4%, шампунь – на 0,7%, туалетную бумагу – на 0,6%, зубную пасту – на 0,2, детские бумажные подгузники (памперсы) – на 0,1%. Снижение цен наблюдалось на сухие корма для домашних животных – на 2,3%, зубную щетку – на 0,4%, хозяйственное мыло – на 0,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали стиральные автоматические машины – на 6,5%, телевизоры цветного изображения, электроутюги – на 4,4%, моноблоки – на 3,7%, смартфоны – на 3,3%.

Более всего подешевели флеш-накопители USB – на 4,2%, оконное листовое стекло – на 3,7%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в ОАЭ – на 17%, поездку на отдых в Турцию – на 7%, взносы на капитальный ремонт – на 4%, услуги почтовой связи – на 3,6%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на услуги железнодорожного транспорта – на 9,5%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных организациях очной формы обучения – на 5,3%.