Экономика

Центробанк усилит информационную безопасность финансовых экосистем

Банк России планирует усилить регуляторные меры по информационной безопасности финансовых экосистем. Через небанковские сервисы экосистем может произойти утечка персональных данных, поэтому их защищенность, а также уровень безопасности каналов передачи информации должен быть таким же, как у банков, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В 2021 году Центробанк опубликует доклад о рисках, связанных с развитием экосистем, в том числе о том, как они влияют на конкуренцию на рынке, пишет газета «Известия».

Банки из топ-30 активно развивают экосистемы и увеличивают число дистанционных сервисов, которые в них входят. За 2020 год их популярность значительно выросла. Однако, чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки данных, особенно, когда сервисы автоматически взаимодействуют друг с другом, считает заместитель гендиректора Zecurion Александр Ковалев.