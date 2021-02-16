Экономика

Торговые сети начнут повышать цены на яйца и курицу

Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышения отпускных цен на величину до 10%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил эту информацию.

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По его словам, объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Напомним, вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны: в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Затем болезнь появилась и в других регионах.

Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья, пишет газета «Известия». Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, подчеркнул Сергей Беляков.

Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения - в 10%.

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Хотя увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов, а также повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, признали в ведомстве.