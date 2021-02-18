Экономика

В России ожидается новое подорожание продуктов из-за упаковки

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об угрозе подорожания продуктов из-за увеличения стоимости упаковки на 10-15%, говориться в письме Руспродсоюза (РПС).

Фото: Вадим Боченков

С конца прошлого года, отмечается в документе, участники союза получают предупреждения о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение цены ростом стоимости сырья: так, стоимость полиэтилена выросла с июня 2020 года на 25-30% - до 115 тысяч рублей за тонну, пишет РИА Новости.

«С конца 2020 года по текущий момент участники РПС получают от поставщиков пластиковой упаковки предупреждения о росте цен на их продукцию и новые прайс-листы. В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15%», - говорится в обращении.

Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, упаковка занимает около 30% от стоимости в доле производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен.

«На наш взгляд, необходимо для снижения стоимости упаковки убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями, либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене», - пояснил он.