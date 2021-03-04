Экономика

Минсельхоз предлагает временно зафиксировать цены на удобрения

Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенний посевных работ. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год», - сказал Патрушев в ходе заседания правительства.

«При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется», - добавил он.