Экономика

Регионы получат доходы с акцизов на бензин в 2030 году

Процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла предложено поставить на паузу. Несмотря на то, что субъекты должны были начать получать эти средства уже в 2024 году, Минфин подготовил законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.

Согласно изменившимся планам министерства, в стопроцентном объеме «бензиновые деньги» придут в регионы лишь в 2030-м, пишет газета «Известия».

Ранее планировалось, что это произойдет уже в 2024 году. Такое поручение в 2018 году давал правительству президент России Владимир Путин. Кроме того, это было прописано в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные дороги», опубликованном на сайте кабмина в 2019 году. Однако Минфин предложил передвинуть сроки и в тексте финансового экономического обоснования уточнил, что нормативы зачисления в федеральный бюджет в 2022 - 2024 годах акцизов на нефтепродукты останутся на уровне 2021 года

Согласно тексту законопроекта, в 2025 году казна страны получит 21,1% доходов, а бюджеты субъектов 78,9%. В 2026 году соотношение изменится 17,1% к 82,9%, в 2027 году — 13,1% к 86,9%, в 2028 году — 9,1% к 90,9%, в 2029 году — 5,1% к 94,9%. Стопроцентная передача этих доходов должна произойти в 2030 году.