Экономика

Анастасия Иванова назвала сферы, в которых псковичи открывают бизнес

Руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала сферы, в которых псковичи предпочитают открывать бизнес.

Так, есть те, кто открывает мини-производство. «В основном, это косметика, пищевая продукция», - отметила она.

«Много молодых ребят заинтересованы в том, что сегодня открывать тепличное хозяйства», - продолжила Анастасия Иванова.

Также молодым предпринимателям интересна сфера торговли. «Всегда можно найти продукт, который востребован», - заметила руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес».

Кроме того, открывают бизнес в сфере детских образовательных студий. «Это сегодня проще сделать, потому что практически все перешли на онлайн-программы», - добавила Анастасия Иванова.